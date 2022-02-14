台股虎年開年震盪怎布局？專家建議鎖定四大趨勢類股

我是廣告 請繼續往下閱讀
富達台灣成長基金經理人白芳苹表示，台股企業獲利自去年第四季起開始上修，反映疫情加速企業與家戶數位化趨勢，帶動筆電、伺服器等終端需求，其次汽車產業尤以電動車的強勁需求亦帶動台股整體表現，2021年台股獲利成長率之年增50%上修至60%。再者，隨著歐美全面解封再加上供應鏈瓶頸持續，讓傳產股在原物料及航運類股的領漲下，獲利年增率成長超越150%。
展望未來，白芳苹表示，惟因今年獲利高基期、供應鏈瓶頸及通膨走勢、升息、縮表、疫情等因素影響，全球經濟動能將有所趨緩，中研院預估2022年實質經濟成長率為3.85%，相較於2021年的6%，獲利轉趨平緩，儘管如此，白芳苹透露，金虎年的操作策略就是充分掌握亮點產業，尤以受惠於數位轉型風潮與高速運算的晶圓代工龍頭企業、資料中心升級與建置帶來伺服器硬體設備需求、AI結合高速運算、電動車取代燃油車、歐美陸續解封帶動消費與休閒等次族群等焦點熱潮為觀察重點。
在科技產業部分，首要聚焦晶圓代工龍頭與雲端、資料中心、汽車電子；非電子產業中則以汽車零組件、運動休閒或受惠解封與實體經濟復甦的零售消費產業為潛力題材。而預期相對成長將放緩的領域，則是PC與部分消費性電子（例如手機）產業。白芳苹表示，2021台股大爆發、創造空前獲利榮景已成過去，金虎年應慎選趨勢產業，方能在如虎嘯般的全球經濟動盪中，維持穩健獲利。