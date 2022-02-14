24小時音樂會！衛武營《瘋迷24舒伯特》挑戰觀眾的想像

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被譽為「藝術歌曲之王」的舒伯特，音樂創作天份優異且產量驚人，僅31歲的一生留下上千首作品，包括600多首的藝術歌曲，其纖細的情感掌握與精巧純熟的作曲技法，不只體現於藝術歌曲，更在交響曲、鋼琴獨奏曲、室內樂等不同音樂形式展現，譜寫出如《鱒魚》、《野玫瑰》、《軍隊進行曲》等許多後世耳熟能詳的作品。
《瘋迷24舒伯特》邀請百位以上頂尖音樂家與樂團24小時不間斷演出。「音樂廳」節目舒伯特生涯所做的九大交響曲將罕見的一次演出。此外，音樂廳3樓大廳的「舒伯特 Talk & Show」講座和演出、「夜間夢遊」巨匠經典影片放映，讓觀眾以各種形式，深入認識舒伯特的樂想。
「表演廳」節目主打舒伯特小型作品，演出其許多精選室內樂作品和藝術歌曲。另外，在排練室規劃《你所不知道的小蘑菇舒伯特》親子音樂會，由室內樂團搭配說書人結合戲劇，以故事展現舒伯特的作品。演講廳則有《何不聽聽舒伯特？一段31年的璀璨音樂之旅》講座、「衛武營親子日」《魔法舒伯特》等活動。
另外，衛武營特別打造「派對過夜小包」，以精心設計的舒伯特專屬帆布包，提供包含宵夜早餐及飲品兌換券、餅乾、盥洗包、舒伯特明信片組等，僅限24小時一票到底票券持有者加購，前150名加購者，盥洗包再升等成中華航空合作提供的國際航班專用盥洗包。而在音樂廳三樓大廳，也提供觀眾舒適的休息區。《瘋迷24舒伯特》規劃24小時一票到底音樂廳或表演廳兩種廳院套票，票價分別為500元和300元。更多相關節目資訊，可至衛武營官網查詢與下載。