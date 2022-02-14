萬華爆發疫情監院批北市防疫不力　黃珊珊：節錄別有用心

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對此副市長蔡炳坤表示，近三年期間北市府都有針對萬華茶室業者進行稽查，近三年有14家業者共19件違規，其中其中11家、15件涉及色情案件，也依照都市計畫法裁罰320萬元，其中一家達到斷水斷電。蔡炳坤強調，從去年11月開放茶室業者申請復業後，已經有95間業者復業完成，北市府也主動稽查356家次，其中違規的29件都按照情節輕重處罰。
至於北農群聚感的部分，副市長黃珊珊強調「監察院是針對北市而來」，且有嚴重混淆視聽的情況。黃珊珊表示，當初與指揮中心發言人莊人祥一同到監察院接受約談，當時就說明很清楚，北農案發生時是因為各縣市疫調平台沒辦法串連訊息，導致疫情爆發時，北市無法掌握外縣市在北農工作者的相關資訊，才會導致沒辦法完全掌握疫情資料。
黃珊珊強調，北農疫情爆發絕對不是只有北市的問題，「若有疏失的話，是不是連中央也要一起被糾正？」黃珊珊直言，這件事情很清楚是當初中央的系統有漏洞，且北市府方面在發現後也積極通報中央，「從頭到尾都積極處理、防堵疫情以及修正制度缺陷，並非監委報告所說有任何怠惰、輕忽。」
黃珊珊直言，北市對於疫情的反應速度已經比中央快很多，北農、環南疫情爆發後，兩周內北市的疫情就受到控制，「北市很用心處理，報告有故意片面解讀狀況，嚴重打擊北市相關防疫工作同仁士氣，覺得非常遺憾。」黃珊珊強調，對於調查報告被節錄出來的部分，認為別有用心。
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