HBL／避免外線跳投被針對　時超傑：要球員多練中距離

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末節一開始，張聿敏領到4犯，戰況變得十分膠著，比數沒有被完全拉開；最後一分鐘雙方僅有5分差距，江昀蓁跳投命中，讓分差剩下3分，但可惜南山最後一波攻擊沒能得手，比賽時間被耗盡，永仁拿下重要一勝。
此役永仁主將邱群琋得到17分8助攻，禁區大將張聿敏15分19籃板，兩人為比賽奠定基調，而高二前鋒邱敬恩則是拿下全隊最高的25分；南山方面，劉芳瑜投進6顆三分球得到22分，江昀蓁10分，林紜葶11分。
賽後永仁總教練時超傑表示，球隊前幾場比賽都很關鍵，因此勢必得拿下，高中球員狀況起伏難免，今天球隊雖然贏球，但在一些細節的把握上還可以再加強。
今天南山明顯針對張聿敏和邱群琋兩人的小組配合有所防範，無論是擋拆還是手遞手戰術都直接積極前壓，不過也因此讓邱敬恩、林靜妍等人獲得較多的的機會。
時超傑解釋，球隊在訓練時苦練中距離，今天有收到效果。「因為我們今年身高不具優勢，打久了大家都知道要對我們三分，所以我也跟球員說，要多練中距離跳投，比賽時一定會用到。」
邱敬恩賽後坦言，對自己的急停跳投表現很滿意，不過在末節讀秒階段兩次在籃下「放槍」，真的是有點不過專注，也是自己未來要加強的部分。