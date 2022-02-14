居家檢疫放寬　陳其邁：10天為風險可接受時間

中央流行疫情指揮中心宣布放寬居家檢疫規範，居家檢疫由14天縮短為10天，對此，高雄市長陳其邁表示，Omicron大概已經成為主流病毒株，所以從全球疫情來看，大概94%的個案可以在居檢第五天發現，也就是說94%的人在五天內可以檢驗到病毒，99-100%在10天內可驗到病毒，假如再加上10天的自主健康管理期間的快篩，應該可以cover絕大部分可感染期間的病毒感染。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-14 18:09:51
陳其邁也說，因為居檢還是要有全國一致性規定，希望在逐步回歸日常生活又兼顧整體防疫考量下，這個部分在配套的相關措施下，高雄市也會配合中央政策，在居家部分，我們還是盡量以一人一戶為主，因為同住家人的Omicron感染率比較強，還是建議在家裡居家隔離以一人一戶為較好選擇。
另外，陳其邁也持續拜託市民務必要施打第三劑疫苗，以加強保護力！陳其邁說，高雄疫苗施打率第三劑大概三成，希望能逐步在年齡層，尤其65歲以上長輩，疫苗施打可以持續增加，英國最新研究發現第三劑打bnt、莫德納，對Omicron病毒的住院率其實差不多，所以希望大家趕快打，不要等、不要挑。
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