夏慕尼隱藏版優惠是真的！官方證實「這招」打9折還送菜
台灣鐵板燒深受民眾喜愛，不只新鮮現點現做，還可根據口味稍作客製化調整，很受消費者青睞，等級更從夜市小吃、平價連鎖品牌，到餐飲集團經營的精緻餐廳都有得選。王品集團旗下，深受大家喜愛的夏慕尼新香榭鐵板燒，最近因「隱藏版服務」引發網友騷動，有饕客發現了不為人知的神規則，前去用餐竟然「指定師傅」便可獲得9折優惠，還有送菜或贈禮等驚喜。《NOWnews今日新聞》求證王品，獲得官方證實隱藏版優惠是真的！業者大方表示，的確是「王品集團授權夏慕尼鐵板燒師傅或店長，可以給熟客贈菜或優惠」，但這項神級服務可不是人人都有，快來學學如何一招成為熟客，不只省下服務費還比別人更尊榮。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-14 18:35:45
熱愛鐵板燒的饕客，不少人就是衝著廚藝精湛的師傅而來，光是看著師傅近距離在眼前揮鏟弄刀，大秀豪邁翻炒與俐落刀工的廚藝，還三不五時來個噴火小特技，像看場表演般完成鑊氣十足的精緻擺盤料理。
還可以根據個人口味稍作客製化調整，想要調味清淡些，或不敢吃太生、牛排想再煎熟一點，只要提早和主廚說一聲，通常都可以盡量被滿足。如今有網友發現「隱藏版服務」，只要用餐「指定師傅」就能獲得9折優惠，還有送菜或贈禮等驚喜？
《NOWnews今日新聞》記者求證王品，官方證實隱藏版優惠是真的！業者大方表示「王品集團授權夏慕尼鐵板燒師傅或店長，可以給熟客贈菜或優惠」，這項「熟客制的隱藏版服務」，主要是想讓大家到夏慕尼用餐，在桌前和師傅甚至是餐廳店長相處，就像朋友、家人一樣自在。
簡而言之，常到夏慕尼用餐的民眾，有機會認識了鐵板燒主廚，便會知道他的名字。往後特別來吃朋友主廚的手藝，他還能「用食物傳遞感情」，幫你加點菜或給個折扣多多照顧，真的有點窩心。但假如沒有去過、根本叫不出主廚名字，當然就吃不到他的心意囉。