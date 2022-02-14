名家論壇》單厚之／外公、外婆招誰惹誰？

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再從最直覺得角度來說，如果不再稱外公、外婆，那外孫、外孫女的稱謂是否也是一種歧視，是否也應該同時要取消？那夫妻之間的「外子」、「內人」的用法，又是誰被歧視、遭遇不平對待了？
外公、外孫的稱謂，其實就是來形容兩個親屬之間的關係，雖然有一個看似略微疏遠的「外」字，但本質上與甥舅、叔姪這樣的對應關係沒有太大的差別。即便是在西方，也用「father（mother） in law」，來表達姻親與血親之間的不同。
我們很難想像，到底有多少外公、外婆會覺得這樣的稱謂對自己是一個侮辱或歧視？理論上，每一個外祖父、外祖母，也很可能同時是另一個孩子祖父或祖母，老人家們真的會覺得祖父、祖母的身份就高人一等，外祖父、外祖母就矮人一截嗎？同樣一個人真的會有一個稱謂是被人歧視，另一個稱謂又能歧視別人嗎？
現代社會少子化，很多女性很可能是獨生女，他們的父母或許只有當外公、外婆的機會，而不會有爺爺、奶奶的身份，讓這些女性覺得有些遺憾。但歸根究底，外公、外婆本身受到了歧視，還是母親因為孩子對自己父母的稱謂與對公婆的稱謂不同，而覺得自己受到了歧視、不平等？
或許因為感覺受到歧視的是母親本人，而不是外公、外婆，所以他們對於外公、外婆的稱謂很感冒，但對於外孫、外孫女的稱謂卻不在乎。因為在他們的個人情感和經驗上，父母並不會歧視自己，所以父母要怎麼叫自己的孩子都無所謂，但夫家的人和孩子怎麼稱呼自己的父母，卻至關重要。
改變外公、外婆的稱謂，或許能讓部分女性覺得情感上更加完整，但是否需要到改寫字典，要求所有人都得活在立委設定的統一標準下，則值得商榷。
立法委員的本業是制訂法律、監督政府，從目前的法律上來講，不管是祖父、外公、外孫、孫子、外甥、姪子，彼此間的法律關係、權利義務，並不會因為稱謂而有任何的不同。在法律面上來講，其實是很公平的。從身為立法委員的立場來看，重視性平、反對歧視的王委員，其實也提不出這方面的修法版本，來提升性平。
再進一步來說，祖父母、外祖父母在法律上都是直系尊親屬，沒有什麼差別，但在政府的實務運作上，無論是政府的公文、司法的判決，都經常用到外祖父母等字眼。如果王委員真的認為這是歧視、不公，理論上就該先監督政府，要求政府所有的公文、解釋都得禁用外公、外婆，改以祖父母稱之，而不是放棄監督政府的職責、不管政府的作為，直接想要修改字典，去管人民的嘴巴。
王婉諭的臉書文中寫到，相信不管是爸爸的爸媽、媽媽的爸媽，對孫子的疼愛一定都是滿滿的。如果王婉諭真的相信這件事，又怎麼會覺得在「愛」之前，改個稱謂是如此的重要呢？
●作者：單厚之／資深媒體人
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