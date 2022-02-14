HBL／大逆轉！羅羽翔砍23分　高苑末節翻盤光復奪首勝

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不過暫停回來之後，高苑找回專注，並祭出全場包夾，給光復在處理球上製造了許多麻煩，一度追到只落後2分。張俊生在比賽剩下第51.4秒時投進關鍵三分，再度把領先拉開到5分；但接著羅羽翔接管戰局，連切帶罰得到6分，傅發翔兩罰中一，光復發球失誤，比賽結束。
作為教練欽定的「Key Man」，羅羽翔今天展現價值，前兩個階段他平均每戰可以攻下15.2分，此役在攻防兩端都有出色演出，加上最後幾分鐘連續穩定的罰球取分，堪稱球隊逆轉的第一功臣。
除了羅羽翔攻下23分之外，高苑謝侄豈和陳少宇各有10分進帳；光復方面，鄭名斈得到12分15籃板4阻攻4抄截，但最後時刻抽筋下場，成為影響比賽勝負的關鍵。
高苑新帥梁有勝賽後受訪時說，「賽前就有和小朋友勉勵，兩隊實力沒有相差到這麼懸殊，可以拚一下。開賽之後才知道陳將双沒有登錄，那還是一樣就是打我們該打的球。」
「確實最後就是把球交給羽翔，那他也都有罰進那些球——好險他都有進。」另外，梁有勝也透露本來要傅發翔第2球不要罰進的，但他還是意外的罰進，「讓這場比賽看起來更刺激。」
而作為贏球大英雄，羅羽翔則表示自己在最後階段確實有意識要跳出來接管比賽，「他們犯規我就站上罰球線，在學校裡我罰球應該算準的。贏下這場比賽讓我們增添很多信心。」