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《原子少年》未開播先轟動　人氣投票高達百萬

▲《原子少年ATOMBOYZ》未開播先轟動，第一階段人氣投票結果出爐。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年ATOMBOYZ》未開播先轟動，第一階段人氣投票結果出爐。（圖／野火娛樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-15 00:00:00

《原子少年ATOMBOYZ》在上月公布超強星際導師陣容—Ella陳嘉樺、坤達、周湯豪、舞力導師田一德POPPING ED，同時也開啟第一輪《全民領航員加分賽》人氣投票。第一階段投票於10日已結束，在Up直播與beanfun! 雙平台一個月的時間內合計總投票數高達100萬次，粉絲平均每天可以投到3萬票，相當驚人。第一階段結果出爐，人氣王寶座分別由來自「水星」的洪禹翔、「木星」郭子珩勝出。

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▲beanfun投票頁面截圖。（圖／野火娛樂提供）
▲▼beanfun投票頁面截圖。（圖／野火娛樂提供）
人氣王郭子珩未出道已有粉絲熱情贈送「木星」造型生日蛋糕為他慶生；洪禹翔擁有一口白牙燦爛笑容也吸引牙齒美白廠商目光。看好少年們的潛力，合作邀約紛至沓來。《原子》將80位參賽者依據個人特質分為八個星球：鄰家男孩「地球」、可愛魅力「水星」、野獸派「火星」、酷帥高冷「木星」、花美男「金星」、舞技超群「土星」、擅長嘻哈饒舌的「天王星」、個性熱血的「海王星」。節目未開播已累積大量粉絲在行程地點蹲點只為見偶像一面，人氣可見一斑。

▲▼「水星」的洪禹翔（上圖）、「木星」的郭子珩（下圖）榮登人氣王。（圖／野火娛樂提供）
▲▼「水星」的洪禹翔（上圖）、「木星」的郭子珩（下圖）榮登人氣王。（圖／野火娛樂提供）
▲▼「水星」的洪禹翔（上圖）、「木星」的郭子珩（下圖）榮登人氣王。（圖／野火娛樂提供）
▲郭子珩與「木星」生日蛋糕。（圖／野火娛樂提供）
▲郭子珩與「木星」生日蛋糕。（圖／野火娛樂提供）
選手們在投票期間每週登上Up直播與粉絲見面，除了為自己拉票，展露才藝、玩鬧嬉戲之餘也意外地展現真情流露的一面。「海王星」9號直播由成員親自寫信給特定對象，選手呂尊揚以自己的經歷寫信給和他一樣深受疾病與家暴困擾的對象。原來他在童年未受到家庭的溫暖與照顧，只有自己獨處的時候才能不擔心受怕。所幸後來接觸了新環境與自己的夢想，堅定得站上了《原子》的舞台。

▲選手呂尊揚（前）登上Up直播與粉絲見面。（圖／野火娛樂提供）
▲選手呂尊揚（前）登上Up直播與粉絲見面。（圖／野火娛樂提供）
《原子》節目方也道：「因為特別、因為與眾不同，大家才得以看見你。」讓不少粉絲在螢幕前也感動落淚。「土星」林煥鈞面對粉絲問題：「如果選一位少年作為另一半會是誰？」豪不猶豫選擇同隊的唐立杰。原來兩人很早就已經認識，林煥鈞過去曾獲得去韓國當練習生的機會，出發前一晚和朋友們道別，唐立杰不捨到一度痛哭流涕，也讓林煥鈞意識到這份友情有多重要，自己沒有辦法捨棄，決定不去韓國。所幸兩人最終一起入選原子少年，還幸運地一起進了土星。對於命運的安排粉絲直道：「這不是真愛是什麼！？」

直播裡也玩票選遊戲。「地球」由粉絲票選出理想中的最佳男友人選，拿到第一名的傅俊傑能唱成跳，尤其顏值成為粉絲投票給他的關鍵：「會唱歌跳舞打籃球、心地善良還長得那麼帥！怎麼能不愛？」第二名的陳廷軒曾出演過和瞿友寧導演一起執導《植劇場－花甲男孩轉大人》的李青蓉導演作品—《HIStory3：圈套》，善於唱跳還會演戲的他甚至還會做甜點！被粉絲暱稱「國民甜點」。他在公佈名次前就先預測自己至少會是第二名，他笑稱：「我什麼都會，超級好用！」

▲「地球」成員於Up直播團體照。（圖／野火娛樂提供）
▲「地球」成員於Up直播團體照。（圖／野火娛樂提供）
《原子少年ATOMBOYZ》第二階段投票將於3月12日開始，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績！選手是否能順利出道除了需要唱跳實力，亦需要粉絲與觀眾的投票支持，最終會是誰獲得冠軍團與人氣團出線機會，值得期待！（編輯：楊穎軒）

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