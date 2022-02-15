NOW早報／理科太太又懷孕？手摸凸肚照曝　揭第二春心聲

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理科太太分享術後躺在病床、肚子因腹水而凸起的照片，「我們跟媽媽那一代不一樣了，生兒育女不再是女性的預設值。只要你自己確定想法後，生育與否，不是必要，而是選擇」，她解釋在這時候凍卵，並非期待第二春，「一切隨緣，但已知能避免的遺憾，就不能隨緣」。
「很多粉絲應該知道我本來就有二寶的規劃，只是因為人生規劃改變停擺了一陣子」，理科太太表示，最近兒子Miles上學，終於有一些空閒時間認真規劃凍卵事宜，「我沒辦法保證任何的永恆跟不變，但我能為自己提供選擇嗎？」直言抱持這樣的心情，終於付諸行動。
理科太太文末說：「你是一個能為自己決定的個體。決定之後，雖千萬人，吾往矣。」後又幽默表示，其實沒有什麼人可以阻止她，「只有我媽烙下狠話，我爬山很忙沒時間帶孫」。
今日天氣／冷氣團來了！今北部、東北部濕冷 中南部多雲到晴
根據中央氣象局預報，今（15）日降雨較昨日趨緩，但北部、東半部仍將出現局部短暫雨，其中又以基隆、北海岸降雨機率最高；中南部除山區有零星短暫雨、清晨平地有些許降雨機率外，多為多雲天氣。
溫度方面，受大陸冷氣團影響，今日清晨各地天氣偏冷，台南以北、宜蘭為13至14度低溫，其他地區約15至16度。白天氣溫稍微升高，北部、東北部仍偏冷，高溫僅有17至19度，其他地區約20至23度，高屏地區則有24、25度。
入境居家檢疫放寬！由「14+7」減至「10+7」最快這時開始
中央流行疫情指揮中心昨（14）日表示，研擬未來入境居家檢疫政策方向為「縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理」，指揮官陳時中表示，希望最快能在3月中以前就開始，但主要還是要看國內本土疫情是不是維持可控，還有第三劑能不能打到50%以上，最後為相關配套是否能整備完成。
指揮中心指出，依據春節前後本土疫情趨勢、有效再生數(Effective reproductive number, Rt值)、檢驗陽性率及不同Omicron基因序列之傳播鏈等疫情狀況統計，顯示春節期間國內本土疫情穩定可控；另經審慎考量Omicron有縮短潛伏期跡象，暴露病毒後7天及10天內發病者比率分別達95%及99%以上，且感染Omicron之住院率及死亡率較其他變異株低，在國內持續提升COVID-19疫苗之基礎劑及追加劑接種率下，未來感染個案仍將以無症狀或輕症居多，並參考鄰近之日本、韓國、香港及新加坡陸續縮短檢疫措施等因素，研擬未來入境居家檢疫政策方向為「縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理」。
指揮中心說明，在評估兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險下，初步規劃調整方向如下：
一、居家檢疫天數及檢疫場所：
(一) 縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理。
(二) 以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件者，須入住防疫旅館完成10天檢疫。
二、入境人員之檢測措施：
(一) 放寬商務人士入境許可條件，並比照縮短檢疫。
(二) PCR檢測：入境時及檢疫期滿前(第10天)各1次，計2次。
(三) 家用快篩試劑快篩：檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理第6-7天，各執行1次快篩，計4次。
指揮中心強調，因應檢疫措施調整規劃，已研擬提升1-3劑疫苗覆蓋率及長者接種率、持續整備醫療及加強版檢疫所量能、增加檢疫期間和期滿後快篩頻率、落實一人一戶和防疫旅館之嚴格防疫管理、強化企業自主防疫應變管理計畫、商務入境專案管理等防疫配套管理措施，並將持續監測國內外疫情趨勢及社區傳播風險，適時公布實施時間及執行細節。
林宥嘉認了遇到瓶頸 「身體心理都生病」
歷時一整年的策畫與籌備，林宥嘉「XIANG YU YI YANG」個人線上演唱會終於在13日登場，這一次的線上演唱會打破過去的既有模式，首開先例將歌迷們從螢幕端觀看舞台上演出的遠距觀眾，變成受邀到林宥嘉家中的訪客，跟隨主人在宅中各角落、房間游走，像在他身邊聊天般地聽他用歌聲訴說心情。
線上演唱會開場動用水下攝影技術，從水中小魚缸揭開序幕，巧妙以動態形式呈現演唱會海報的靜態畫面。林宥嘉在泳池畔悠然唱著《少女》、《我是一隻魚》，隨後走進屋內坐在餐廳唱著《不在場證明》，呼應這個屋子裡頭沒有別人，林宥嘉形容「XIANG YU YI YANG」是一場真人真事改編的表演，他說：「這兩三年雖然我很努力，但在音樂上仍有未征服的難，是碰到了瓶頸，一度身體和心理都生病了。」此外，他唱著《上愛唱的歌》，由林爸爸親自獻聲錄製閩南語口白，林宥嘉坦言遭逢家人健康上的失而復得，亦是想要藉歌曲梳理這段時間碰到的人生功課。
線上演唱會尾聲，林宥嘉唱完《兜圈》後，感性表示：「對於這場演出，我有過很多不同的想像，但是我要說，我覺得此刻就是所有的想像裡面最美好的。」並說道疫情下的大環境，「像魚一樣」困在魚缸裡的這段日子的體悟：「我們身處的世界有些不一樣，雖然我所有的挑戰此刻都還沒成功，但有些事情已經像奇蹟般發生在我生命中。我相信眼前看到的每個挑戰背後都隱含著祝福，有很多東西是我們看不到的，譬如愛。」
烏克蘭危機 國防院：俄羅斯「只拉弓不射箭」逼美談判
美國情報單位指出，俄羅斯軍隊可能在16日攻打烏克蘭，外交部前天也罕見呼籲在烏克蘭的台灣人儘速離境。針對烏克蘭再度陷入戰爭危機，國防智庫國防安全研究院分析報告指出，俄羅斯重兵集結烏克蘭邊境，頻繁舉行各種演習，主要在逼出美國談判，「只拉弓不射箭」的可能性高。
根據國防院1月底發表的國防安全雙週報，由研究員歐錫富與劉蕭翔合著的《俄烏情勢對台海不造成「漣漪效應」》文章指出，俄羅斯去（2021）年9月舉行「西方2021」演習後，俄軍並未返回駐地。美國情報單位提出警告，俄軍最快可能在2022年2月對烏克蘭發動攻擊，兵力規模為2021年春天的兩倍。
針對烏克蘭局勢發展，該文章研判俄羅斯「只拉弓不射箭」可能性高。俄羅斯重兵集結烏克蘭境，頻繁舉行各種演習，主要在逼美國談判。莫斯科表示烏克蘭不可加入北約，美俄談判最後可能將烏克蘭暫時擱置下來，交換俄國不動武。莫斯科還可能要求談判中程飛彈與短程飛彈問題，尤其是美國川普總統任內廢止《中程飛彈條約》，俄國要求延長條約或者不要部署新中程飛彈，其他談判議題還可能包括取消或降低經濟制裁與技術管制，以利改善俄羅斯國內經濟。
但文章也指出，如果美俄談判不成，俄羅斯可能佔領烏克蘭東部的頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）作爲懲罰。文章更指出，北約積極訓練烏克蘭軍隊，提供防空、反艦、反戰車飛彈與反砲兵雷達。其目的是以小部隊進行游擊戰，避免正面決戰，若俄羅斯「全面攻佔」可能重現入侵阿富汗惡夢。
《俄烏情勢對台海不造成「漣漪效應」》文章最後也指出，台灣「不對稱作戰」與烏克蘭類似，部署「不規則作戰」 兵力，這種「豪豬戰略」 把重點擺在致命、機動、小型、數量多的武器系統，包括野戰、區域防空飛彈、反艦飛彈與反戰車飛彈。這些「不規則作戰」武器可增加共軍犯台成本，尤其由隱匿與機動雷達與飛彈發射車組成的 「防空游擊戰」，將增加共軍爭取空中、海上優勢的複雜性，以及其速戰速決的不確定性，達到國軍持久作戰目的。
夏慕尼鐵板燒藏「神規則」！師傅抖內幕認了：不知道太虧
鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點選一道主菜，主廚就會現場料理，馬上就能享用美食，深受不少老饕喜愛，而談及台灣鐵板燒，除了平價的大埔鐵板燒以外，集團式的「夏慕尼」也經常是老饕推薦榜上有名的高級鐵板燒。近日，就有網友分享自己去吃夏慕尼時，意外發現「隱藏神規則」，引發不少熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「這幾天跟幾個朋友去夏慕尼聚餐慶生，我大概已經有五年沒有去吃，對於之前印象就是服務滿分，但食材跟烹調的口味覺得還好，但這次去吃真的改觀，每道菜都很精緻紮實，吃完一整個套餐飽足感真的十足，重點是發現指定主廚還有打9折，而且主廚也會另外加贈驚喜的小禮物，簡直是大大大滿足，CP值超高的鐵板燒」。
貼文一出，網友紛紛回應「......原來指定主廚有打9折嗎？」、「已筆記主廚大名及指定主廚有打9折這事，好細緻的分享」、「感謝告知，下次去也記一下主廚的名字哈哈」、「原來指定主廚可以打折？太驚人的秘密了吧」、「會不會這篇出來之後，夏慕尼更難訂位了XD」、「九折的話超划算欸，以前都不知道」。
而也有夏慕尼鐵板師傅看到文章回應透露「覺得好不好吃主要還是要看師傅功力，跟哪間店無關，指定師傅有沒有打折我不清楚，但指定師傅絕對有額外招待餐點，例如牛肉捲這種的，我自己看到妹子還會多招待XD因為如果頻繁被指定，師傅也會有獎金可以領，雖然不多，但被客人指定的心情大於獎金的喜悅，大家再多多鼓勵鐵板燒師傅囉！」（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。