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俄烏恐開戰？被譽「歐洲蒲亭通」　芬蘭總統曝他態度變化

▲芬蘭總統尼尼斯托（左）被認為是歐洲少數了解俄國總統蒲亭（右）的領導人。圖為2人去年10月底於克里姆林宮會晤。（圖／美聯社／達志影像）
▲芬蘭總統尼尼斯托（左）被認為是歐洲少數了解俄國總統蒲亭（右）的領導人。圖為2人去年10月底於克里姆林宮會晤。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-15 08:03:40

烏克蘭與俄羅斯之間的緊張局勢未獲緩解，各種有關戰爭的分析和傳言甚囂塵上，德國《明鏡周刊》近日刊出1篇訪問芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）的報導，尼尼斯托聲稱，雖然俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的心意難以揣測，但他確實察覺到蒲亭心態和行為的轉變，並說俄羅斯會願意為自己重視的事物付出高昂的代價。

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根據《明鏡周刊》報導，世上很少有哪個國家的領導人，會比73歲的芬蘭總統尼尼斯托更了解蒲亭，特別是在德國前總理梅克爾（Angela Merkel）卸任後，尼尼斯托在代表歐洲與俄國斡旋的重要性便越發凸顯。他曾在2018年主持美國時任總統川普（Donald Trump）與蒲亭之間的峰會，在俄國知名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）中毒事件爆發後，也積極在柏林和莫斯科之間進行調解。他在訪談中聲稱，他近日觀察到的事也許稱不上什麼重大的變化，但相較於以前，蒲亭確實變得更加果斷。

尼尼斯托指出，去年春天已有俄羅斯軍隊集中在烏克蘭邊境的消息，當時他和蒲亭通了電話，對方聲稱這只是1次軍事演習，部隊將在10天內撤出，後來部隊也確實撤離了，但接下來幾個月，美俄雙方都發出訊號，讓他感受到情況有點不對頭。他曾於去年10月到訪俄國期間，試圖詢問蒲亭是否在與美國的談判上出現困難，當時有美媒報導俄軍再度於烏克蘭邊境部署，但蒲亭只回應說「一切都很好」，不久後美國中央情報局局長飛往莫斯科，他們都知道事情不太對勁。

尼尼斯托聲稱，蒲亭的行為在去年夏季和秋季之間發生了變化，他開始表現得非常果斷，他認為是蒲亭看到了某個機會，並想利用這個機會來達到他多年來所一直在想的一切，也可能是因為莫斯科覺得自己沒有參與到去年有關歐陸安全問題的諸多討論，俄國本想成為這場遊戲的主人。

在被問到去年年底蒲亭向西方提出的一系列要求，包括要求北約停止向東擴張，並結束在烏克蘭和東歐的軍事活動時，尼尼斯托則表示，他本人第一次看到這些協議要求時也很驚訝，並與蒲亭在去年12月14日通了電話，對方只是重複了俄國提出的要求，起先他以為烏克蘭只是克里姆林宮的誘餌，目的是要制衡美國和北約，但後來他感覺俄國自己也可能想把這個餌吃掉，俄國對烏克蘭可能有更多的想法，明斯克協議的執行對俄羅斯來說是個關鍵問題。

尼尼斯托續指，如果俄羅斯因為入侵烏克蘭而被制裁，肯定會對俄羅斯經濟產生重大影響，特別是從長遠來看，然而，俄羅斯願意為它認為重要的事物付出高昂的代價，但他並不清楚蒲亭心中究竟是怎麼想的。至於芬蘭近日向美國訂購64架F-35戰鬥機，是否因為感覺到來自俄羅斯的威脅，尼尼斯托並未正面回應，只說若有人不請自來找上芬蘭，代價將會十分昂貴；同時，維持自身強大也能在重要的事情發生時，成為別人眼中值得合作的夥伴。

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