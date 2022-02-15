俄烏恐開戰？被譽「歐洲蒲亭通」　芬蘭總統曝他態度變化

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尼尼斯托指出，去年春天已有俄羅斯軍隊集中在烏克蘭邊境的消息，當時他和蒲亭通了電話，對方聲稱這只是1次軍事演習，部隊將在10天內撤出，後來部隊也確實撤離了，但接下來幾個月，美俄雙方都發出訊號，讓他感受到情況有點不對頭。他曾於去年10月到訪俄國期間，試圖詢問蒲亭是否在與美國的談判上出現困難，當時有美媒報導俄軍再度於烏克蘭邊境部署，但蒲亭只回應說「一切都很好」，不久後美國中央情報局局長飛往莫斯科，他們都知道事情不太對勁。
尼尼斯托聲稱，蒲亭的行為在去年夏季和秋季之間發生了變化，他開始表現得非常果斷，他認為是蒲亭看到了某個機會，並想利用這個機會來達到他多年來所一直在想的一切，也可能是因為莫斯科覺得自己沒有參與到去年有關歐陸安全問題的諸多討論，俄國本想成為這場遊戲的主人。
在被問到去年年底蒲亭向西方提出的一系列要求，包括要求北約停止向東擴張，並結束在烏克蘭和東歐的軍事活動時，尼尼斯托則表示，他本人第一次看到這些協議要求時也很驚訝，並與蒲亭在去年12月14日通了電話，對方只是重複了俄國提出的要求，起先他以為烏克蘭只是克里姆林宮的誘餌，目的是要制衡美國和北約，但後來他感覺俄國自己也可能想把這個餌吃掉，俄國對烏克蘭可能有更多的想法，明斯克協議的執行對俄羅斯來說是個關鍵問題。
尼尼斯托續指，如果俄羅斯因為入侵烏克蘭而被制裁，肯定會對俄羅斯經濟產生重大影響，特別是從長遠來看，然而，俄羅斯願意為它認為重要的事物付出高昂的代價，但他並不清楚蒲亭心中究竟是怎麼想的。至於芬蘭近日向美國訂購64架F-35戰鬥機，是否因為感覺到來自俄羅斯的威脅，尼尼斯托並未正面回應，只說若有人不請自來找上芬蘭，代價將會十分昂貴；同時，維持自身強大也能在重要的事情發生時，成為別人眼中值得合作的夥伴。