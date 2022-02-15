一掃雨天陰霾！星巴克櫻花杯美出新高度 綿雲瑪奇朵回歸
初春季節乍暖還寒，各地櫻花已經悄悄綻放，嬌俏鮮嫩的粉紅色彩人見人愛，每年總會掀起一波波賞櫻熱潮。而星巴克也趁勢推出櫻花系列新品，今年度的設計，共有高達70多款造型杯組、隨身瓶、不鏽鋼水壺、手沖壺，及摺疊餐食盒、帆布提袋及零錢包等周邊，除了經典的櫻粉色及紫櫻色，還陪襯了閃耀燦金、晴空藍與春綠色，讓人眼睛為之一亮。搭配飄落的櫻花瓣及舞動蝴蝶，美出新高度，一掃雨天陰霾！最特別的是一款綠色Kermit隨行杯，竟會隨著溫度幻變出春櫻嫩粉色，好美好療癒。同樣夢幻的還有口感輕柔的綿雲系列飲品即將回歸，全新推出「可可綿雲瑪奇朵」，用奶香甜柔的滋味迎接春天。
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-15 10:49:01
星巴克今年全新櫻花系列，推出高達70多款造型杯組、隨身瓶、不鏽鋼水壺、手沖壺，及摺疊餐食盒、帆布提袋及零錢包等周邊，而且色調和款式都美出新高度。
最特別的是春櫻色溫變Kermit隨行杯，原本鮮綠色的杯身，竟會隨著溫度幻變出春櫻嫩粉色，好美好療癒。而春櫻色冷變TOGO冷水杯，則是會由嫩粉色轉變成春綠色，好美好療癒。
櫻花系列新品，用色上除了經典的櫻粉色及紫櫻色，還陪襯了閃耀燦金、晴空藍與春綠色，彷彿在餐桌上，實現春天賞櫻的景緻，讓人眼睛為之一亮。
其中，內斂高雅的霧金色櫻花，運用豐富的金色線條妝點柔嫩花瓣，在杯款上點綴出閃爍金櫻，營造出屬於大人系的優雅質感，很值得收藏。
造型上更搭配了飄落的櫻花瓣及舞動蝴蝶，美出新高度。運用花朵造型做成杯身，單片櫻瓣型塑的杯盤組，連把手都藏有櫻花瓣巧思，一掃雨天陰霾！
不只櫻花系列新品，將於2月16日全門市與線上門市推出。同時間回歸綿雲系列飲品，並全新推出「可可綿雲瑪奇朵」，還可搭配粉櫻草莓大福、抹茶生乳包等全新甜點，用奶香甜柔的滋味迎接春天。