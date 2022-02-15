COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

蒲亭滅火16日開戰說　烏總統已忙著號召「團結日」行動

▲近日有外媒聲稱俄國可能在16日入侵烏克蘭，引發熱議。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）和俄羅斯總統蒲亭（右）。合成照。（圖／美聯社／達志影像）
▲近日有外媒聲稱俄國可能在16日入侵烏克蘭，引發熱議。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）和俄羅斯總統蒲亭（右）。合成照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-15 08:44:54｜2022-02-15 08:51:35

烏俄衝突一觸即發，有外媒引述情報指出，俄國可能在16日展開入侵，引發熱議。然而，從俄羅斯官方最新表態，以及烏克蘭號召團結日的舉止來看，入侵行動時間點仍存在很大爭議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據英國《衛報》報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在克里姆林宮與總統蒲亭會晤時指出，他認為俄羅斯與西方達成新安全協議一事，與華府與西方陣營的對話應該持續，因為還是有機會找到解決之道，建議蒲亭繼續會談。

報導指出，蒲亭也表示，現在就烏克蘭問題進行對話還不算晚，因為世界仍在猜測他是否會入侵鄰國烏克蘭，又或者軍事集結只是種談判策略，特別現在盛傳俄國將在16日發動攻勢，俄國此番表態也許有助於局勢降溫。

另一方面，據《路透社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）14日發表電視講話時，聲稱自己被告知，16日將是俄軍發動入侵的日子，而烏克蘭人民則要讓這一天成為「舉國團結的時刻」，為此他已經簽署法令，將週三定為「團結日」。

至於在團結日當天要做些什麼，澤倫斯基則指示國內所有房舍、建築，須於週三當天升起烏克蘭國旗，並在晚上10點演奏國歌。至於海外的外交機構，亦需在團結日當天，舉辦支持烏克蘭的適當活動，以加強社會及民眾抗衡來自俄軍威脅的意志力。

烏克蘭官員強調，澤倫斯基並未預測當天會發生襲擊事件，而是對外國媒體的報導持懷疑，甚至是嘲諷的態度，

美國部分官員，如國防部發言人柯比（John Kirby）則表示，他們並沒有預測蒲亭會在哪一天下令襲擊，只是一再警告說衝突隨時可能發生，畢竟蒲亭完全有可能在沒有任何預警的情況下採取行動，俄國也仍在增加位於烏克蘭邊境的軍事部署。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀