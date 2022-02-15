蒲亭滅火16日開戰說　烏總統已忙著號召「團結日」行動

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報導指出，蒲亭也表示，現在就烏克蘭問題進行對話還不算晚，因為世界仍在猜測他是否會入侵鄰國烏克蘭，又或者軍事集結只是種談判策略，特別現在盛傳俄國將在16日發動攻勢，俄國此番表態也許有助於局勢降溫。
另一方面，據《路透社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）14日發表電視講話時，聲稱自己被告知，16日將是俄軍發動入侵的日子，而烏克蘭人民則要讓這一天成為「舉國團結的時刻」，為此他已經簽署法令，將週三定為「團結日」。
至於在團結日當天要做些什麼，澤倫斯基則指示國內所有房舍、建築，須於週三當天升起烏克蘭國旗，並在晚上10點演奏國歌。至於海外的外交機構，亦需在團結日當天，舉辦支持烏克蘭的適當活動，以加強社會及民眾抗衡來自俄軍威脅的意志力。
烏克蘭官員強調，澤倫斯基並未預測當天會發生襲擊事件，而是對外國媒體的報導持懷疑，甚至是嘲諷的態度，
美國部分官員，如國防部發言人柯比（John Kirby）則表示，他們並沒有預測蒲亭會在哪一天下令襲擊，只是一再警告說衝突隨時可能發生，畢竟蒲亭完全有可能在沒有任何預警的情況下採取行動，俄國也仍在增加位於烏克蘭邊境的軍事部署。