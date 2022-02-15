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巷仔內／傳奇謝幕！媒體大亨跨足政治　林崑海享壽70歲

▲三力集團董事長林崑海病逝，享壽70歲。（圖／三立提供）
▲三力集團董事長林崑海病逝，享壽70歲。（圖／三立提供）

記者黃宣尹／特稿

2022-02-15 10:19:57｜2022-02-15 10:26:23

人稱「海董」的三立集團董事長林崑海於14日晚間10點28分病逝於高雄榮總，享壽70歲。最初爲計程車司機的他，婚後靠著妻家金援經營錄影帶事業，之後洞燭先機轉型有線電視，其中本土影視內容及親綠路線，讓他從小黃司機搖身變百億影視霸主，近年更成為綠營派系湧言會精神領袖。惟林崑海近年身體有恙，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都曾前往高雄探視。隨著海董病逝，除了三立集團受到關注外，也牽動民進黨黨內派系湧言會未來發展。

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林崑海早年發跡高雄，經營秀場。1983年，林崑海與妻子張秀及舅子張榮華三人合資，成立影視公司，因而命名「三立」，購買機器，複製錄影帶，再提供錄影帶出租店出租，為三立電視台的前身。

林崑海政治傾向鮮明，也因為關心政治議題，過去長期支持高雄市前市長謝長廷，在民進黨黨職與公職選舉中與「謝系」密切合作，經營媒體之外，逐漸活躍於政壇。

但謝系隨著謝長廷駐日後淡出黨中央權力核心，結構逐漸鬆散，謝系的弱化從2016年民進黨全代會中「掛蛋」已見端倪，以三立董事長林崑海、國策顧問黃承國為核心人物的「海派」順勢崛起，又稱「海國會」，黃承國與蔡英文大將洪耀福也相當親近，英系、海派在黨內與多議題上都是堅實盟友，海董的政治勢力愈來愈大，加上握有電視台政論節目的話語權，民進黨內沒人敢小覷。

然而海董媒體大亨介入政黨政治偶引發非議，林崑海不甘背負罵名，也萌生退居二線的念頭。近年為淡化「海董」色彩，海國會因而轉型並改名為湧言會，除了支持特定的高雄市議員，2020年大選，前三立主播林楚茵順利進入民進黨不分區安全名單，讓海派在王定宇之外再獲得一席立委席次，再加上從謝系投奔的高雄市黨部主委、立委趙天麟，海國會在民進黨內具有關鍵影響力。而年輕民代也因為有湧言會派系平台，除了放開海董的束縛外，也更有空間追逐更上層樓的政治目標。

隨著林崑海昨晚離世，除牽動三立集團的經營與路線外，湧言會未來走向、高雄政壇發展及民進黨內派系消長都值得持續關注。

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