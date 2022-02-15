俄烏危機加升息！台幣早盤貶破27.9元 能否站穩兩關鍵
俄羅斯與烏克蘭緊張局勢續升高，加上全球貨幣政策緊縮加速前景的擔憂情緒，非美貨幣表現仍相對偏弱，新台幣兌美元今（15）日早盤雖然開升，但隨後又貶破27.9元，下探27.915元、貶值4.2分，目前仍貶值，在27.879元震盪。匯銀人士則指出，俄、烏緊張情勢升高，美元因是避險貨幣後勢看升，新台幣短線走勢略偏貶，但能否進一步貶破27.9元價位，須視台股表現及外資匯出力道。
記者顏真真/台北報導
2022-02-15 10:11:37｜2022-02-15 10:30:13
市場擔憂俄烏危機升溫，再加上美國聯準會鷹派官員訊息，美股跌多漲少，台股今日日早盤一度漲近70點，來到18066點，收復萬八，目前漲縮收斂至20餘點，而美元表現仍相對強勢，非美貨幣仍普遍走弱。
也由於國際美元仍偏強之下，今日早盤韓元走貶，目前來到1198.25韓元兌1美元，日圓則在115.34日圓兌1美元震盪，倒是人民幣兌美元中間價則離岸人民幣兌美元則走升。
至於新台幣表現，匯銀人士指出，在台股止跌翻紅下，新台幣兌美元今日早盤以27.87元、升值0.3分開出，但隨後美元買盤進場，新台幣翻貶破27.9元，一度見到27.915元、貶值4.2分，目前仍貶值，在27.879元震盪。
匯銀人士則分析，外資在台股雖賣超逾200億台幣，但匯出力道不及想像中強，且隨美元走揚，出口商拋匯意願升高，提供台幣有力支撐，只是隨新台幣收盤貶破27.85元價位，加上美元趨勢看升，短線新台幣兌美元有機會往27.9元價位靠攏，尤其俄、烏緊張情勢升高，美元又是避險貨幣且後勢看升，新台幣短線走勢略偏貶，但能否進一步貶破27.9元價位，須視台股表現及外資匯出力道。