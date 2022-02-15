吃橘子突爆出生菜味！他剝開見「1畫面」愣爆：太神奇了
近期正是橘子的盛產季節，又酸又甜的果實讓人忍不住垂涎欲滴，就有一名網友在吃橘子時發現，裡頭竟有一根疑似發芽的種籽，且還散發出生菜味，看到這個畫面很是衝擊，貼文曝光後立即引起熱議，有網友貼出「橘中橘」的照片笑喊：「我也吃過親子丼！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 10:05:43
該名網友13日在Dcard貼文，他以「橘子裡面長橘子？」為題，表示吃橘子突然吃到一種生菜的味道，原以為是錯覺，結果把籽吐出來後才發現裡頭居然發芽了，讓他驚呆問：「求解⋯橘子裡面真的可以長出橘子嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「橘芽菜」、「第一張沒注意看好像蝸牛」、「我有撥開橘子後看過裡面有小橘子，這算嗎」、「我吃過這種發芽的橘子超難吃，歐買尬」、「吞進去會在你身體裡長一顆橘子」。
也有專業網友解釋，「果實好吃是為了吸引動物／鳥類來吃它，然後藉由糞便排出，可以把他們的後代（種籽）帶離附近區域，除了拓展，也不會相互感染搶養份，就能繼續生長。 當然如果沒人來吃果實，果實就會脫落，掉到土壤裡腐壞，成為土壤裡的養份，植物可以再吸收，如果陽光、水分也充足的條件下，種籽就會生長。種籽不會直接吸取果肉養份」。（編輯：賴禹妡）