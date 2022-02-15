NBA／10年前林來瘋席捲多倫多！周杰倫狂讚好友林書豪
10年前的今天，華裔球星林書豪將「林來瘋」旋風颳向多倫多，作客來訪的尼克隊靠著林書豪的三分球準絕殺暴龍，林書豪今天也在臉書回顧，「這可能是我最喜歡的一投。」好友周杰倫也特意拍影片祝賀。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-15 11:01:50｜2022-02-15 11:26:05
2012年2月15日，尼克作客出戰暴龍，比賽剩下不到30秒，兩隊87:87平手，林書豪在讀秒階段投進弧頂三分球，只留給暴龍0.5秒時間，幾乎絕殺比賽，將「林來瘋」旋風從紐約颳像多倫多。
林書豪也在臉書粉專PO出當年的照片回顧，「多倫多勝利夜，可能是我最喜歡的一次投籃。多麼值得紀念的夜晚。感謝所有慶祝林來瘋10周年的人！奇蹟真的仍然在發生。」
在微博上，林書豪則貼出好友周杰倫的祝福影片，「你們問我林瘋狂是什麼？一個亞洲人在NBA打球，得到全球目光的焦點。這是一件很屌的事情，身為他的朋友是一件很驕傲的事。」
當時的林書豪只有24歲，今年8月就要滿34歲的他本季回到中國CBA老東家北京首鋼，但本季表現起起伏伏，場均14.3分、3.8籃板、5.7助攻。首鋼目前排在聯盟第8。