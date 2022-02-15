莊瑞雄稱屏東初選藍挺周春米？周：當縣長本應不分顏色
屏東縣長民進黨內初選競爭激烈，表態參選的黨籍立委莊瑞雄今（15）日受訪表示，國民黨支持者傾向支持綠委周春米，且是「挺真的」，引發討論。周春米對此表示，黨內初選是中央黨部訂下的機制，而規則就是採取全民調不是排藍民調，選票上面沒有顏色，擔任地方首長施政更不會有顏色，並沒有在區分藍色選民或是綠色選民。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-15 11:10:02
莊瑞雄指出，根據他進行的民調，國民黨支持者傾向支持周春米，且是「挺真的」，國民黨黨部主委廖婉汝對話表示要「挺一個最弱的，這樣大選會比較好打」，問題是這種狀況很難去講，他要強調的是，競選手法要光明正大、公平競爭，「這場初選是民進黨的初選，要引進國民黨勢力的人，乾脆就去參加國民黨初選就好了」。
周春米對此說，兄弟登山各自努力，初選都是靠自己的努力，不需要去檢討選民或是汙名化其他候選人，是民調落後的候選人拿不到選民的支持，而不是選民支持的是民調落後的候選人。
周春米說，黨內初選是中央黨部訂下的機制，而規則就是採取全民調不是排藍民調，選票上面沒有顏色，擔任地方首長施政更不會有顏色，並沒有在區分藍色選民或是綠色選民。