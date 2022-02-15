民眾黨候選人爭議頻傳 謝立功：有退場機制不適合就退選
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，日前公布首波各縣市議員候選人後，少數候選人也遭到外界爆料，除了有酒駕紀錄外，甚至有人觸犯恐嚇罪、妨害自由罪及違反政府採購法，引發社會各界議論。對此民眾黨秘書長謝立功今（15）日接受媒體訪問時，表示民眾黨的檢驗標準比中選會標準嚴格，至於說他拿出良民證，易科罰金、緩刑，或是比較輕的罪，這種情形之下也希望能給更生人機會，這些被提名人都符合本來的提名辦法。
記者丁上程／台北報導
2022-02-15 11:20:42
謝立功強調，黨內針對酒駕部分採取最高標準，因此與其他前科會有一些差異。「主要是我們覺得他適不適合再選下去，才是最重要的關鍵。」謝立功說，如果參選人自己抗壓力不夠，認為禁不起社會檢驗，黨內也有退場機制讓他退出選戰，「我們非常早就做提名，可是相對的如果你選不下去的人，透過退場機制就自然退場。」
謝立功表示，機制是雙向的，一方面是參選人覺得自己選不下去，另一種則是黨中央評估覺得不適合。「有可能是他過去的一些不良紀錄，即使是輕罪，如果一般社會大眾無法接受，那我們也會讓他退場。」不過謝立功仍舊直言，必須用同樣一個標準來檢視各政黨所提名的候選人。
至於提名的相關候選人前科背景未察，謝立功則表示，黨內都有積極去調查相關資料，但有些不見得查得出來。「因為我們不是司法情治單位，我們無法去查出所有紀錄。」謝立功說，事後知道的時候，就會即時採取一些做法，包括跟當事人的溝通，「當事人他自己也評估，你自己也選不下去了，就不要再選了，不要造成雙方的困擾。」