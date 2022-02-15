《單身即地獄》2嘉賓偷回天堂島！花50萬回憶曖昧的溫度
熱門戀愛實境秀《單身即地獄》雖然播畢，但參演的男女嘉賓舉動，仍是觀眾注目焦點，文世勳今（15日）透露「重返天堂」，才發現他跟車炫承回到節目中的「天堂島」飯店Paradise City百樂達斯城渡假，而且房型正是當時拍攝一晚要價台幣50萬的豪華泳池別墅。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-15 11:35:02
《單身即地獄》中，只有在「地獄島」配對成功的男女，才可到「天堂島」享受一晚奢華生活，而「天堂島」正是位於仁川機場附近的Paradise City百樂達斯城，夯劇《德魯納酒店》、BIGBANG太陽、閔孝琳世紀婚禮，都在此拍攝、舉辦。
百樂達斯城設備豪華，附有露天&室內泳池、三溫暖、健身中心、保齡球館、兒童遊樂間、美學水療中心、花店等，房型也眾多，一晚不到台幣1萬；但若是《單身即地獄》取景拍攝的「豪華泳池別墅」，一晚就要價台幣51萬，入住時有專屬通道、私人管家陪同，由於價格不菲，常常是空房狀態。
文世勳發文透露「重返天堂」，隨後曬出跟心儀對象芝燕待過的泳池，不過他這次是與車炫承入住，不少網友看到照片，紛紛好奇「芝燕在哪裡？」、「芝燕沒去嗎？」節目後續影響力可見一斑。