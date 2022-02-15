吸彩虹菸撞死人還裸體攻擊路人　毒駕男二審減刑

31歲吳姓男子4年前因吸食「彩虹菸」後毒駕，不僅高速闖紅燈，釀1死1傷，肇事後繼續高速往前開，直到失控撞及其他車輛，他竟下車脫光光裸身攻擊路人。高等法院今（15）日依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，改判5年。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-15 11:36:19
檢方指控，吳男因施用摻有第三級毒品「卡西酮」成分的彩虹菸數月，而產生被害妄想、幻覺。2018年5月15日中午，吳男駕駛自小客車外出，途中又施用彩虹菸，當天下午2時42分許，駕車行經桃園市龜山區長壽路481巷路口時竟高速直行闖越紅燈，並自後方衝撞正在路口停等紅燈的2輛機車。
其中一名吳姓機車騎士被撞飛、墜地後，經送醫急救無效死亡，另名郭姓機車騎士被撞到腦震盪。吳男肇事後仍繼續往前開，直到失控撞擊其他車輛，無法行駛，隨即下車脫光衣物，持棍棒在道路上狂奔並攻擊往來機車騎士，經警據報到場處理，逮捕全身赤裸的吳男。
吳男聲稱，他有一種被魔掌控的感覺，整個路上的人都是魔的手下，要害他、監視他，讓他很害怕。
桃園地院依公共危險罪，判處5年6月，肇逃部分無罪。案經上訴，高院根據吳男的鑑定結果，認為他行為時因物質引起精神病，致辨識能力及控制能力均顯著降低，而且是在案發前2、3週已經存在，僅於案發日因多量施用彩虹菸而誘發，因此撤銷一審判決改判。