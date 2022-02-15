NBA／沒有厄文、KD！柯瑞弟首秀轟最高分 籃網止11連敗
籃網終於止敗！今(15)日在主場面對西區倒數第3的國王，新加入的「柯瑞弟」Seth Curry首秀即繳出全隊最高23分，率眾兵連手在沒有Kyrie Irving和Kevin Durant的情況下，以109:85終止11連敗，保住5成勝率。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-15 12:08:25
籃網和76人在交易大限前互換球星Ben Simmons和James Harden，其中籃網換來包含射手Seth Curry和Andre Drummond，今天兩人迎來新東家首秀，先發出賽，而本季都還未上過場的Simmons則還要再等等。
今天首節籃網就轟下35:24拉開領先，25歲前鋒Bruce Brown單節獨拿10分，Curry也有7分進帳，憑著這股領先態勢，籃網決心要止敗，易籃後兩節單節得分都超越國王，沒意外以24分之差獲勝。
Curry出賽33分鐘，繳出23分7籃板5助攻，Brown挹注19分6籃板6助攻，同樣是首秀的Drummond貢獻11分9籃板4助攻，籃網今天團隊命中率高達51.2%。
反觀國王團隊命中率僅34.4%，儘管主將De'Aaron Fox攻下全場最26分仍難以獨撐大局，全隊僅3人得分上雙，加上Davion Mitchell的13分和Donte DiVincenzo的12分。