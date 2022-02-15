盼各界捐助！長榮大學2位外籍生代表台灣入選南極計畫
《四方報》報導，由2041基金會舉辦的2041南極氣候變遷關注行動2022團隊選拔，經評選後，有150位優秀者獲選，其中長榮大學2位外籍生巴拿巴(Barnaba Buhombe)和尼克遜(Nickson Emanuel) 獲選，將於4月代表台灣前往南極參與此頂尖領袖計畫。李泳龍校長表示，這是長榮大學之光，不過2人的活動經費約新台幣90萬元，校方補助27萬元，目前尚不足30萬元，期望社會各界同伸援手，助2位順利成行，也可藉此讓世界看到台灣。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-15 11:51:15
目前受到暫停開發保護的南極洲，1991年訂定的南極環境議定書，規定全面保護南極環境免受採礦和鑽探的影響，但這項規定將於2041年重新談判。第一個到北極和南極的探險家Robert Swan 成立2041南極氣候變遷關注行動 ，目的是促進回收利用、再生能源和可持續性的作為，共同保護南極洲。
李泳龍校長指出，為讓世界了解保護南極洲的重要性，RobertSwan 及 2041南極氣候變遷關注行動，舉辦2022年團隊選拔活動，有數百位世界生態保育優秀者參與徵選，評選出150位隊員，該校永續發展國際學士學位學程學生尼克遜和巴拿巴順利獲選。獲選的150隊員將參與 Robert Swan 與氣候變遷、永續發展及能源使用等專家的頂尖領袖計畫，計畫目標是激勵、培養和培訓下一代領導者。
尼克遜和巴拿巴2位學生表示，參與此計畫是他們的榮譽，他們將於4月代表台灣前往南極，一定會盡全力宣傳台灣和長榮大學，讓世界更認識台灣。經計算，參與南極探險活動約需經費90萬元，校方補助27萬元，他們也於網路發起募款，獲得不少關注者捐款。如能順利成行，未來會將此行成果分享給所有支持者，也會在社群媒體分享。募款詳情請查閱募資網站。