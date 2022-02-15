藍委遭中國官媒點名暗獨　綠委：親共只是被當小弟

中國媒體《人民政協報》點名國民黨立委林為洲、陳以信是暗獨，也說暗獨的破壞力可能比明獨還可怕。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，提醒國民黨統一、獨立、九二共識都不是國民黨說的定義，國民黨要認清楚，親共只是被當小弟而已。
記者王敏旭／台北報導
2022-02-15 11:54:04
鄭運鵬今（15）日在黨團記者會指出，台獨、統一都是中國說的算，現在指出國民黨委員是暗獨，就能證明統一跟台獨定義，不是國民黨自己想像的那樣。他不知道暗獨的理論與事實基礎在哪，但他會捍衛台灣國人的言論自由。
鄭運鵬說，在他看來國民黨這幾名委員也都是九二共識，是屬於統派，但被中國機關報還說是暗獨，可見九二共識也不是國民黨所說的，九二共識就是一個中國，國民黨要認清楚，國民黨就是中國共產黨的細漢，很遺憾被說成暗獨。
鄭運鵬指出，這看起來就是中國慣用的言論施壓，要求一個方向，不能要求超過的範圍，國民黨言論看起來是統派言論，中國卻認為獨派，不知道用意何在，不知道國民黨委員怎麼說明自己。
鄭運鵬表示，中國都不放國民黨區域或不分區立委，國民黨須認清，親共、反美、反日，對台灣走出去都杯葛，中國也不會當朋友，只是當小弟而已。國民黨主席不知作何感想，相信國民黨也不願意這麼委屈。