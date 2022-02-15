ATM領到「粉色千鈔」！內行一看嗨翻 驚曝價值：賺翻倍
農曆新年才剛過，許多人收到紅包後也把錢存進銀行內，就有一名網友指出，他近日到ATM領錢時，居然拿到兩張「粉色千鈔」，讓他困惑不已，貼文一出立即引起熱議，有內行網友一看嗨翻，秒喊：「這個拿去拍賣，應該比原價值更高！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 12:02:12
該名網友昨（14）日在臉書「爆廢公社公開版」發文，他表示去ATM領錢時，突然發現裡頭有2張千鈔呈現粉紅色，打電話到銀行客服也無法解決，所幸超商店員驗鈔過後協助他換了新鈔，讓他疑惑問：「銀色辨識條下面還有一排1000，不知道是印鈔紙本身就有的嗎？」
貼文一出，不少網友猜測原因，「可能裝在紅包裡面忘記拿出來丟洗衣機，變這樣拿去提款機存，就被你領出來了」、「應該只是單純的紅包袋染色印上去吧」、「連紅包一起在洗衣機攪過」、「沒意外是紅包，前後張染色，包六千」、「就跟紅包一起過水就變這樣了」、「這個就是連紅包袋一起下去洗衣機洗了，我正解」。
另外，也有網友指出，「有瑕疵的真鈔很值錢」、「變體鈔，這比普通鈔票值錢的說」、「這個拿去拍賣，應該比原價值更高」、「異色的比較貴」、「染紫色比較有價值」、「錯體有翻倍升值的可能喔」、「色違的都比較值錢」。（編輯：賴禹妡）