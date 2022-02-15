名家論壇》韋安／從南明野史，看國民黨為什麼扛不住？

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這些原本偵查不公開的資訊，被當時的檢察總長，密報總統馬英九。而向來以「清廉為生命」馬英九，立即出手引爆，以開除王金平黨籍為手段，剝奪其立法院長職權為目的「馬王政爭」。
當時，連勝文曾情不自禁地炮轟馬政府是「大明王朝」。雖然一年後連勝文自我檢討：「當時不夠圓緩」。但是他對馬政府，或國民黨「大明王朝」的比喻，卻不幸言中了。
「馬王政爭」直接引發連鎖反應：對國會議員濫權監聽引發政治風暴；密告的檢察總長因「洩密」被判有罪；王金平通過司法手段保住黨籍和院長職位。府院之間赤裸的不和，黨內的權力鬥爭白熱化，也間接埋下隔年「太陽花學運」的種子。自此國民黨遁入，猶如崇禎皇帝上吊自縊後南明王朝失速衰亡的軌跡。
2008年，馬英九以高人氣取得全面執政，民進黨在立法院113席中，只剩27席。但8年後的2016，綠營不僅取得總統寶座，而且立委席次高達68，國民黨只剩35席。
2020，民進黨雖然經歷2018九合一慘敗，但小英逆轉繼續以870萬高票連任總統，綠營立院席次仍有61席。
回到南明王朝的場景中。
無論幾百年前冷兵器時代爭戰，或是現在民主選舉政治，人力、物力、民心向背，是3個決定因素。
關於人力，2008時的民進黨，就像剛進入中原的滿清。滿清大兵進關的時候，滿洲八旗不到十萬人，蒙古八旗不到五萬人，漢軍八旗勉強夠五萬人。整體算下來還不到二十萬人。民進黨的人力資源，與國民黨長期黨國體制，所0遺留下來人才老本，簡直不可比擬。
然而，滿清軍隊不僅驍勇善戰，不光是能打仗，最重要地，是它有著比明王朝優越的制度優勢。
在統領之下，八旗制度形成紀律嚴明，利益一致的次級團體。這有點像民進黨的派系，有內部凝聚和組織戰鬥力。而非像國民黨的山頭。
滿洲人搞的這一套八旗制度，和原來蒙古人搞的那一套可不一樣。蒙古人搞的是血緣成分論，只要你是蒙古人，他們永遠高高在上。下面是森嚴的等級，什麼色目人、漢人、南人，是等級森嚴。
國民黨裡面，有點像蒙古人那樣。黨內時常出現血統成分論的現象。官宦之後，由上而下黨刻意選拔培養的人才，甚至出現敏感省籍「鄙視鏈」。跟著國民黨來台的外省借，覺得有詮釋國父思想先天優勢，又有從中原大地帶來法統辛勞，所以整個黨的權力幾經更替，還是牢牢掌握在「老、藍、男、外」的手中。
滿洲的八旗制度，即使你原來是一個漢人，你可以為這個組織做貢獻，立下戰功，你就可以按照既定的規則，一步一步地往上爬。在民進黨派系中，無論是由藍投綠的，或是不少外省籍人士，因為夠狠夠勇，都成為派系的要角。這些人，如果在國民黨裡面是很難出頭的一天。
比如說最近，按照國民黨的提名制度，謝龍介宣佈要參選台南市長，馬上黨內有意見，暗指他「搗蛋」。結果是黨內高層已屬意，一個血統比他純正的人（背後有大山頭可靠），出來選。
至於財力，國民黨的黨產驚人到誰也搞不清楚有多少。而民進黨曾經一度負債累累。
明末的農民戰爭，已經把北方蹂躪得殘破不堪了，什麼山西、陝西、河南，是被反復蹂躪的地區，滿清所管轄的地區就是一個窮、亂、差。但是南明所控制的那方，基本上還未經戰亂，而且南方經濟高度發展一帶，財力物力上都十分富有。
這就像民進黨和國民黨，在資源上的比較。也造成兩黨的「財務概念」完全不一樣。民進黨是「經營性政黨」，必須要靠戰鬥、選舉，取得民意代表資格，養活自己。贏得縣市長，爭取更多資源，養活更多的人。而國民黨則是「消費型政黨」，資源都用在養活臃腫而沒有戰鬥了的組織上了。
最後一項，民心向背，「馬王政陣」撕開了一個大缺口，就是國民黨永遠是被掌握在少數外省籍人士把持的政黨，而是本土派有著天然的排擠和「鄙視鏈」。這與現實中的國人身份認同，完全相背離，自然很難再贏得多數民意的支持。
從南明歷史來看，國民黨還能不能扛得住？實在不容樂觀。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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