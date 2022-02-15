直播遭嗆「整張塑膠臉」！女神不忍了 扮護士神回網讚爆
Twitch知名實況主依渟，靠著甜美聲線和稚氣臉蛋，以及活潑熱情的談話風格，深受粉絲喜愛，抖音神曲「要愛愛」之後迅速紅遍全台灣。怎料，選在情人節直播陪伴大家的依渟，又遭到酸民攻擊「塑膠」，結果依婷1句話反擊就讓聊天室所有人嗨翻。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 13:07:31
據《遊戲大亂鬥》網友剪輯影片指出，14日情人節這天，特地扮成性感俏護士的依渟，在聊天過程中突然被酸民攻擊外表是「塑膠」，結果依渟當場回嗆「塑膠？你是說你的X嗎？你是說你的X嗎？哈囉？蛤？講話啊？」並擺出手槍手勢，嘲諷意味濃厚。
不過，嗆完後的依渟也忍不住笑了出來，接著繼續補妝和大家互動，也讓聊天室的觀眾們非常佩服，「777」、「火力很夠欸」、「笑死XD」「電動的嗎？」、「好壞好愛」、「奈米」、「攻擊性不高但侮辱性極強」。
事實上，依渟早就多次在鏡頭前承認，自己有整容動過手術，更自爆鼻子有「耳軟骨」，所以才不能按照粉絲要求做出可愛的「豬鼻子」表情，也因為她自然大方的性格，更獲得許多網友們喜愛，同時也是台灣實況圈中人氣最高的女實況主之一。（編輯：詹鎰睿）
依渟反擊酸民影片→https://reurl.cc/mGkZz1