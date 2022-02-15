民眾黨候選人成統戰樣板？蔡壁如：誰賣台就跟他戰到底
民眾黨日前公布的地方縣市議員參選人近日風波不斷，除了陳品杰與林致兵分別因為酒駕因素退黨與退選外，媒體再爆新北第二選區參選人黃琦翔，不但曾經登上中國官媒，更是中國「惠台31項措施」宣傳統戰範例之一。對此民眾黨立委蔡壁如表示，中國認知作戰無所不在，不能淪為統戰的樣板，更高聲呼籲「誰賣台，我就跟他戰到底」。
記者丁上程／台北報導
2022-02-15 12:25:46
根據《鏡週刊》報導，已獲民眾黨提名參選新北市第二選區市議員的黃琦翔，曾是中國「惠台31項措施」的統戰樣板，甚至登上《新華日報》《海峽飛虹》《大公網》等中共官媒。當年曾在中國淮陰工學院任教的黃琦翔被中國官媒形容為「新淮安人」，《新華日報》報導，他當時說「雖然我來這裡工作簽的是3年服務合同，但我妻子最近一直對我說，不要變換了」，《海峽飛虹》則引述他的說法稱：「大陸高校的包容性很強，而且招聘很直接，公開透明」，他並告訴《大公網》：「淮安就像我的第二故鄉！」
對此蔡壁如表示，黃先生是一個台商，且具有老師的身份，也不要去辜負這些台商過去努力，只要為台灣好、為了社會好，都會一起努力。「不過我要講一句話，誰賣台，我一定跟他戰到底。」蔡壁如話鋒一轉也高聲疾呼，表示中國的認知作戰與統戰手法無所不在，每天軍機繞台又給你很多糖吃，這個是很典型的文攻武嚇，「我要在這呼籲，不要被淪為這些作為統戰的樣板，誰賣台，我就跟他戰到底，不管是誰。」