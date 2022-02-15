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蔣萬安年輕人支持度低　林鶴明：恐步上連勝文後塵

▲國民黨立委蔣萬安年輕人支持度低落。（圖／記者許若茵攝）
▲國民黨立委蔣萬安年輕人支持度低落。（圖／記者許若茵攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-15 12:30:27｜2022-02-15 12:33:54

根據媒體最新台北市長民調顯示，國民黨可能人選蔣萬安獲得37.4%的支持度，略勝民進黨可能人選陳時中的31.3%和台北市副市長黃珊珊的18.6%，但在20-39歲年輕人支持度中，蔣卻遠落後陳時中，最年輕的候選人蔣萬安在年輕選票中並未佔優勢。民進黨副秘書長林鶴明今（15）日對此分析，若問政壇新鮮感，陳時中自然不會被年紀束縛，蔣萬安在年輕選票的落後若沒有調整，現在的領先一定只是暫時性的領先，國民黨在台北市很有可能將會走上連勝文的後塵。

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▲民進黨副秘書長林鶴明（圖／記者黃宣尹攝影）
▲民進黨副秘書長林鶴明表示，陳時中的新鮮感不會被年紀束縛。（圖／記者黃宣尹攝影）
最新媒體民調顯示，若是蔣萬安、陳時中、黃珊珊三人角逐台北市長，蔣萬安獲得37.4%的支持度，略勝陳時中的31.3%和黃珊珊的18.6%，但在20-29歲支持度，蔣萬安只有24.9%，陳時中約有36.3%，黃珊珊也有22.1%；在30-39歲支持度，蔣28.4%，陳34.3%，黃27.3%。

林鶴明分析，蔣萬安43歲，陳時中68歲，黃珊珊52歲，很顯然的年輕選票和候選人是否最年輕一點關係也沒有，這點迷思如果沒有打破，永遠也爭取不到年輕選票。這個從2014年連勝文和柯文哲選市長結果就知道，當年連勝文才45歲，柯文哲55歲，連勝文青年才俊，柯文哲卻靠「怪阿北」形象在年輕選票上幹掉連勝文。

林鶴明說，柯文哲當然比連勝文老，但就品牌形象來說，連勝文踏入政壇較久，包袱一堆，柯文哲則像是新創品牌，屢出新招，連勝文反而顯得老態龍鐘，結果不說自明。

林鶴明接著說，蔣萬安、黃珊珊、陳時中，三人比較下，陳時中踏入政壇反而較短，較短不是指擔任公職時間，而是真正投入選舉與政治攻防；蔣則選了兩次立委，黃則是六連霸議員，擔任了近21年的台北市議員。

林說，蔣萬安如果沒有看清這個事實，國民黨在台北市很有可能將會走上連勝文的後轍。黃珊珊也沒有佔什麼便宜，不過她從新黨、親民黨、無黨跳到現在貼近民眾黨，倒是一直「更新」她的品牌。

林鶴明說，若問政壇新鮮感，陳時中自然不會被年紀束縛，蔣萬安在年輕選票的落後若沒有調整，現在的領先一定只是暫時性的領先，更何況陳時中根本還沒宣布參選，民進黨更還沒出牌。當年連勝文宣布參選時，民調一樣贏柯文哲。

林鶴明說，蔣萬安的危機已經浮現，他如果不敢挑戰柯文哲，他注定在北市長選舉失去話語權，因為黃珊珊是要鞏固市場的人，蔣萬安是要扮演新產品上市，有看過新產品包袱這麼多嗎？

林鶴明說，蔣萬安擔任台北市立委迄今，還真的沒有任何印象他有針砭過什麼北市議題，不沾鍋的印象宛如前總統馬英九，但這一味不是年輕人要的，難怪台北市議員王世堅點評精準，蔣萬安是「三不軟男」，「不犯錯、不得罪、不做決定」。

林鶴明說，蔣萬安這種個性也許是蔣家王朝要的少主風格，但絕對不是台北市年輕人期待的台北市長。難怪坊間有說法，黃珊珊比蔣萬安有魄力，黃珊珊處理流動攤販還敢批批馬英九不食人間煙火，蔣萬安豈敢？

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