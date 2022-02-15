蔣萬安年輕人支持度低　林鶴明：恐步上連勝文後塵

我是廣告 請繼續往下閱讀
林鶴明分析，蔣萬安43歲，陳時中68歲，黃珊珊52歲，很顯然的年輕選票和候選人是否最年輕一點關係也沒有，這點迷思如果沒有打破，永遠也爭取不到年輕選票。這個從2014年連勝文和柯文哲選市長結果就知道，當年連勝文才45歲，柯文哲55歲，連勝文青年才俊，柯文哲卻靠「怪阿北」形象在年輕選票上幹掉連勝文。
林鶴明說，柯文哲當然比連勝文老，但就品牌形象來說，連勝文踏入政壇較久，包袱一堆，柯文哲則像是新創品牌，屢出新招，連勝文反而顯得老態龍鐘，結果不說自明。
林鶴明接著說，蔣萬安、黃珊珊、陳時中，三人比較下，陳時中踏入政壇反而較短，較短不是指擔任公職時間，而是真正投入選舉與政治攻防；蔣則選了兩次立委，黃則是六連霸議員，擔任了近21年的台北市議員。
林說，蔣萬安如果沒有看清這個事實，國民黨在台北市很有可能將會走上連勝文的後轍。黃珊珊也沒有佔什麼便宜，不過她從新黨、親民黨、無黨跳到現在貼近民眾黨，倒是一直「更新」她的品牌。
林鶴明說，若問政壇新鮮感，陳時中自然不會被年紀束縛，蔣萬安在年輕選票的落後若沒有調整，現在的領先一定只是暫時性的領先，更何況陳時中根本還沒宣布參選，民進黨更還沒出牌。當年連勝文宣布參選時，民調一樣贏柯文哲。
林鶴明說，蔣萬安的危機已經浮現，他如果不敢挑戰柯文哲，他注定在北市長選舉失去話語權，因為黃珊珊是要鞏固市場的人，蔣萬安是要扮演新產品上市，有看過新產品包袱這麼多嗎？
林鶴明說，蔣萬安擔任台北市立委迄今，還真的沒有任何印象他有針砭過什麼北市議題，不沾鍋的印象宛如前總統馬英九，但這一味不是年輕人要的，難怪台北市議員王世堅點評精準，蔣萬安是「三不軟男」，「不犯錯、不得罪、不做決定」。
林鶴明說，蔣萬安這種個性也許是蔣家王朝要的少主風格，但絕對不是台北市年輕人期待的台北市長。難怪坊間有說法，黃珊珊比蔣萬安有魄力，黃珊珊處理流動攤販還敢批批馬英九不食人間煙火，蔣萬安豈敢？