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外國人在台置產數增！專家分析背後原因

▲台北夜景。（圖／@u/Wanrenmi／Reddit提供)
▲台北夜景。（圖／@u/Wanrenmi／Reddit提供)

記者賴正琳/綜合報導

2022-02-15 13:05:53

《四方報》報導，近幾年興起外國人置產潮，雖然受到疫情影響，但置產率不減反增。專家分析，除了外商投資台灣意願增加外，還有不少是回流的台商，透過境外公司在台購置不動產。 

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根據內政部最新統計資料，2021年外國人在台購置不動產，建物取得1298棟，與2020年同期相比略增6.3%，建物取得面積4萬坪、年增18%；土地取得共2454筆、年減19.2%，土地取得面積24.4萬坪、年減18.6%。以雙北棟數最多，桃園增幅最大，台南也較前年略增，顯見在投資效益下，外國人即使受到了房地合一措施限制，仍願長線投資，更有往中南部移動現象。 

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，延續疫情前房市買氣，台灣不動產也與世界各國同步起漲，外國人置產意願提高。而海外資金及台商回流，透過境外公司購置不動產也不在少數，對整體市況有所挹注。 

至於置產數激增原因，專家分析近年外籍主管或高薪的專門性、技術性工作的外籍人士數量直線攀升，去年分別有3499人、22441人，紛創2011年來新高，較10年前幾乎倍數成長，大量的企業投資與外籍高階人士來台，也因此帶動所需的居住購屋需求居高不下，多以「境外公司」名義置產。 

其實外國人在台買房手續相當繁瑣，外國人想在台灣購屋，若無台灣國籍，需先確認兩國是否符合「平等互惠條件」，且貸款更有諸多限制。因此目前外國人在台灣能順利買到房子的，若非公司名義購買，就是採用借名登記，或是高收入專業人士依法先歸化我國國籍，或跟台灣人結婚取得身份證，才較有可能順利購屋，也因此增加外國自然人買房的困難度。 

綜觀2021年外國人在六都交易表現，台北市及新北市為外國人置產的主力區域，建物取得棟數方面，台北市共322棟，年增15.8％；新北市283棟，年增11％。外國人在雙北取得棟數共占全國46.6%，外國人所購房屋近半數在雙北。但桃園與台南在建物棟數也出現增加，年增率各為19.4%、8.2%，可見外國人置產有往中南部移動的現象。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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