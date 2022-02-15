酒駕撞碎1家4口！BMW駕駛磕頭認錯 家屬批沒誠意、噁心
去年12月26日，黃姓男子酒後駕駛BMW行撞上正過馬路的林男1家4口，林妻當場被撞飛傷重不治，林男和2個女兒重傷，高雄地檢署依殺人罪起訴，高雄地院今（15）日首度開庭審理，黃嫌當場下跪，並對到庭的林男妹妹和妹婿連磕3響頭致歉，還透過律師表示，願意出讓房屋彌補被害家屬的損失，但此舉未獲得原諒，也認為是黃嫌為了減輕刑責「感受不到誠意、很噁心」。
編輯中心／綜合報導
2022-02-15 12:59:21｜2022-02-15 13:02:59
全案發生於2021年12月26日，黃姓男子在晚間19時許，與朋友聚會後，酒後駕駛BMW在行經河東路、國民街路口時，失控暴衝撞飛林男1家4口，林妻重不治，林男和2個女兒重傷，至今傷勢未癒，不只有後遺症，日常生活仍須請居家看護照料。
高雄地檢署火速依殺人罪起訴，高雄地院今開庭，黃嫌在庭上當場下跪，並對到庭的林男妹妹和妹婿連磕3響頭致歉，也表示，自己願意拿出名下唯一的房產權狀，出讓房產彌補被害人的損失。
不過林男妹妹和妹婿認為黃嫌只是為了減輕罪責才這麼做，希望他能拿出「誠意」，不願意接受他的道歉，也反問「撞死一個人，害人家家庭破滅是磕頭道歉能解決的事嗎？」，直言這個舉動「很噁心」。（編輯：林莞茜）