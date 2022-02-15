憶林崑海 林楚茵：他總說「堅持台灣意識」就是對的事
三立集團董事長「海董」林崑海14日晚間辭世，前三立主播、民進黨立委林楚茵今（15）日透過臉書表示，林崑海是自己生命中的貴人，實在難以接受他已離開的事實，自己很幸運能在三立的大家庭中，不斷積累與培養自己的實力，如果說這兩年轉換跑道擔任立法委員，能讓大家對自己的表現有所肯定，那也是林崑海領導這個大家庭所蓄積的成果。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-15 13:42:17｜2022-02-15 13:57:58
林楚茵表示，寫這篇文章是她最難以下筆的PO文，從三立電視台發出新聞稿至今，依舊難以接受林崑海已經離開了。她說，林崑海是自己生命中的貴人，在媒體工作時，他栽培自己；在政治工作上，他給自己機會，一位如此重要的長輩，突然就離開了，讓總是能隨時寫出一篇評論或是報導的自己，也數度提筆書寫又擦掉重來，太多話想說又怕說不清楚，只能坐在電腦前不停掉淚。
林楚茵說，擔任立委前，她在三立電視台工作了10年，從記者到政論節目主持人，能接觸林崑海的時間與機會其實不多，但每次遇到他，他總是不斷訴說著自己要發揚台灣本土精神與價值的理念。
林楚茵說，林崑海總是自豪地說，三立有許多賺人民幣的機會，但知道三立不能拿錢手軟，如果前進中國，很多事情就不能說、不能做了，林崑海始終認為，必須堅持對的事，「堅持台灣意識就是對的事」。
林楚茵表示，自己很幸運能在三立的大家庭中，不斷積累與培養自己的實力，如果說，這兩年轉換跑道擔任立法委員，能讓大家對自己的表現有所肯定，那也是林崑海領導這個大家庭所蓄積的成果。
林楚茵說，不捨董事長離開，但他堅持的精神，會繼續努力，湧言會如同成立時的宗旨，勇於發言，讓挺台灣本土價值的力量如湧泉，生生不息。