高端疫苗獲巴拉圭授權　外交部：持續助我友邦抗疫

巴拉圭衛福部國家衛生監督局（DINAVISA）於當地時間14日宣布核發我國高端疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）在巴國的緊急使用授權（EUA），我國駐巴拉圭大使館應巴國政府邀請，與巴國衛福部長波爾巴（Julio Borba）共同見證授證儀式。外交部今日表示，將持續協助友邦共同對抗疫情
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-15 14:21:31｜2022-02-15 14:25:58
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安答覆高端疫苗獲EUA表示，我國高端公司與巴拉圭國立亞松森大學醫學院合作，順利在巴國完成第三期人體臨床實驗，這是我國疫苗公司與友邦首度在國際上的醫衛合作；我國政府樂見我國疫苗獲得巴國政府的認可與肯定。
外交部指出，新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，為協助友邦共同對抗疫情，我國將與巴拉圭政府保持密切聯繫，瞭解巴國對疫苗的實際需求，並在我國能力範圍內提供協助，以展現台巴兩國友好邦誼及醫衛合作的成果。
中央流行疫情指揮中心下午舉行疫情記者會中，指揮官陳時中指出，根據外交部資料承認高端疫苗的國家，有貝里斯、帛琉、紐西蘭、印尼、泰國外，索馬利蘭、愛沙尼亞與巴拉圭等8個國家。
※【NOWnews 今日新聞
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