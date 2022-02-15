乾癬性關節炎上身　「香腸指」滑手機超痛

亞洲大學附屬醫院近來收治多位年紀不到卅歲的年輕患者，共同症狀都是 皮膚有紅斑、脫屑等症狀，且經常復發難以根治，經醫師詢問其他部位異狀，不約而同表示，單根手指或腳指也有紅腫，不僅走路困難，甚至「滑手機都會痛，都快沒朋友了」，確診為「乾癬性關節炎」，經用藥後總算逐漸克服惱人問題。

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亞大醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基表示，冬天是乾癬好發季節，民間有迷思認為乾癬是一種傳染病，但其實乾癬是慢性免疫疾病，因自體免疫系統失調導致「發炎」症狀，往往會先表現在皮膚上，外觀有如鮮紅色板塊，並帶有許多白色麟狀皮屑，因無法根治而會反覆發作，目前並無特效藥。

由於乾癬若未及時接受治療，不僅皮膚紅斑問題會持續擴大，甚至可能會合併關節炎造成關節腫脹、疼痛、變形，據統計，約有3成的患者會合併有乾癬性關節炎的狀況，特別是在頭皮、指甲與皮膚皺褶處有皮膚乾癬的患者罹病風險更高。

蔡肇基便舉例，近一個月便有2男、2女共4位乾癬患者前來就醫，年紀均在30歲上下，最年輕的是24歲妙齡女子，經詢問，眾人均表示因身體開始出現紅斑及皮屑，常被同儕詢問，造成內心自卑，細問之下，患者們都表示單根腳指、腳踝或手指陸續出現腫痛等症狀，導致生活作息大受影響，甚至「連滑手機都會痛到動不了，幾乎快沒朋友了」。

蔡肇基指出，由於患者的症狀符合典型「乾癬性關節炎」， 建議使用外用藥膏和口服藥物先觀察效果，若症狀持續未恢復，健保署也已經核准申請使用生物製劑或口服標靶藥物，雖會有些微不適感，但多數患者可達到病灶接近消失的程度，是就醫的選項之一。