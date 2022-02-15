乾癬性關節炎上身　「香腸指」滑手機超痛

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亞大醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基表示，冬天是乾癬好發季節，民間有迷思認為乾癬是一種傳染病，但其實乾癬是慢性免疫疾病，因自體免疫系統失調導致「發炎」症狀，往往會先表現在皮膚上，外觀有如鮮紅色板塊，並帶有許多白色麟狀皮屑，因無法根治而會反覆發作，目前並無特效藥。
由於乾癬若未及時接受治療，不僅皮膚紅斑問題會持續擴大，甚至可能會合併關節炎造成關節腫脹、疼痛、變形，據統計，約有3成的患者會合併有乾癬性關節炎的狀況，特別是在頭皮、指甲與皮膚皺褶處有皮膚乾癬的患者罹病風險更高。
蔡肇基便舉例，近一個月便有2男、2女共4位乾癬患者前來就醫，年紀均在30歲上下，最年輕的是24歲妙齡女子，經詢問，眾人均表示因身體開始出現紅斑及皮屑，常被同儕詢問，造成內心自卑，細問之下，患者們都表示單根腳指、腳踝或手指陸續出現腫痛等症狀，導致生活作息大受影響，甚至「連滑手機都會痛到動不了，幾乎快沒朋友了」。
蔡肇基指出，由於患者的症狀符合典型「乾癬性關節炎」，建議使用外用藥膏和口服藥物先觀察效果，若症狀持續未恢復，健保署也已經核准申請使用生物製劑或口服標靶藥物，雖會有些微不適感，但多數患者可達到病灶接近消失的程度，是就醫的選項之一。
蔡肇基最後提醒，由於乾癬是免疫系統出了問題，因此除了皮膚疾病外，也會對體內器官造成影響，包括心血管疾病、關節炎、糖尿病、眼睛葡萄膜炎等，若出現相關症狀，最好盡快就醫與醫師討論治療方式，切勿聽信偏方，延誤治療，並避免抽菸、飲酒或濫用藥物，保持正常飲食，以免症狀更加嚴重。