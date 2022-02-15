新加坡人造蝦最快明年上市！替代食物研究正夯

《四方報》報導， 隨著全球環保意識增強，以及人口劇增的現代，替代性食物風潮正在興起。對地狹人稠的新加坡來說，替代食物更顯重要，不僅能擴充食物來源，也有助強化糧食安全；除了目前市面上已有的植物肉、培植肉，不久地將來餐桌上還可能出現人造海鮮料理。 新加坡為了擴充食物來源之際，2020年底成為全球首個准許販售培育肉的國家後，美國新創公司Eat Just研發的人造雞肉獲准在星國銷售，用作雞塊原料。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-15 14:48:21
不僅如此，新加坡也有不少新創公司投入研發「未來食物」的行列。根據《CNBC》報導，有業者選用東南亞盛產的菠蘿蜜作為主要原料，研發口感類似豬肉的植物肉。例如新創公司TurtleTree推出實驗室培養的牛奶（lab-grown milk），細胞培育肉品技術公司Shiok Meats，以相關技術研發出不含蝦的蝦肉，以及Life3生技公司推出植物蛋白食品。
新加坡餐廳業者指出，順利的話，大約2023年左右，在新加坡的高檔餐廳就能吃到人造蝦做成的佳餚。據悉，新加坡約9成以上的食物來源仰賴進口，COVID-19疫情期間更凸顯糧食安全的重要。如果新加坡上市順利，未來有望推廣至全球，乃至台灣的餐桌上，都有可能出現替代食物的蹤影。