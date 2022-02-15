桃園增3例！桃園機場航警染疫「感染源不明」

國內本土個案今（15）日增加5例，其中桃園增3例，2例為亞旭電腦、1例為桃園機場航警，指揮官陳時中表示，他平時的工作為落地採檢陽性旅客，後送機邊行李察驗，但僅目視未接觸，目前「感染源不明」，因有症狀採檢陽性。
編輯中心／綜合報導
2022-02-15 14:48:43
陳時中指出，這名桃機航警案19763，他在1/21至2/11分別做過2次PCR，期間還有做過5次快篩，結果都是陰性，不過在2/12值班期間有接觸7名落地採檢陽性個案，而這7人到了集檢所進行二採後，有4人檢驗陰性，其餘3名都是陰性，不過陽性CT值都很高，只有1人Ct值21稍微低一點。
陳時中說，航警和這些陽性個案沒有直接接觸或重疊，相關傳播途徑仍須做相關定序釐清，至於是否有社區傳染可能，他表示他不敢說一定沒有，但這中間的檢驗次數算是很頻繁，目前會先進行基因定序，先把它弄清楚會比較好去判別感染源。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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