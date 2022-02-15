加入投資平台可賺錢? 失業女被騙5萬元

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朱姓女子係於109年10月瀏覽臉書廣告後，加入LINE暱稱「(圓夢工廠)霆辰」為好友，嗣後「(圓夢工廠)霆辰」提供網路連結使朱女連結至詐欺集團所架設之「盈城國際」假投資儲值網站，「(圓夢工廠)霆辰」旋即向朱女誆稱可透過「盈城國際」平台投資獲利云云，致朱女陷於錯誤，依指示匯款至「(圓夢工廠)霆辰」所指定之帳戶內，其中一筆於109年10月27日匯款5萬元至第一銀行虛擬帳戶內，惟事後「盈城國際」隨即關閉，朱女始知受騙。
警方調出朱女與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖照片、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、國聲科技及得利科技等第三方支付公司資料、銀行往來明細等資料，循線逮捕一名吳姓男子。警方查出吳男大學畢業後也是為了找工作，在臉書上看見「簡單賺」的廣告，內容表示為了逃稅之用，徵求每一個帳戶可領2千元報酬。於是吳男就出賣了自己彰化銀行的帳戶、存摺、提款卡及密碼給對方。
法官認為吳男率予提供帳戶予他人使用，紊亂社會正常交易秩序，並使不法之徒藉此詐騙財物，幕後犯罪人得以逍遙法外，危害交易秩序與社會治安，全案審結依幫助犯詐欺取財罪，判處吳男拘役40日。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。