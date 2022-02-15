去年每股賺1.54元！玉山金併購看機緣　聚焦3策略加ESG 

我是廣告 請繼續往下閱讀
玉山在2021年也啟動組織改造，於法人金融事業總處之下設立私人銀行處，以客群導向的模式聚焦經營高端顧客，結合玉山銀行企業金融、個人金融及證券子公司等金融平台，提供家族傳承、二代接班、資產配置服務，顧客數、資產規模倍數成長，滿足高端顧客多元的服務需求。
此外，2021年台灣經濟成長率6.28%，創11年來新高，玉山掌握企業擴增產能與綠能商機，總放款餘額成長8.7%，中小企業放款、外幣放款分別成長9.5%及8.4%。
玉山金更成立永續專責團隊，積極發展再生能源融資、專案融資、ESG產業授信以及永續連結貸款（ESG-linked loan）等各類責任授信，全年放款餘額增逾200億元，占年度企業放款增量的3成，而總存款成長8.6%，尤其外幣存款成長13.8%，外存餘額連續4年成長逾千億元。營運規模穩健發展的同時，玉山展現良好的風險控管能力，保持優良資產品質，2021年底逾期放款比率（NPL）為0.16%，備抵呆帳覆蓋率783.8%。
在海外布局方面，玉山目前在9個國家地區共有28個營業據點，海外分、子行占銀行總資產13%，貢獻20.5%的獲利，創造良好績效。2021年金管會核准玉山設立泰國曼谷、越南胡志明代表人辦事處，玉山同時規劃在日本、越南分別成立第二家分行，擴大日本及東協經營腹地，深化跨境服務網絡，打造完整的亞洲金融服務平台。
黃男州強調，2022年是玉山第4個10年的開始，玉山成長的飛輪正在加速轉動，希望在未來10年要成為亞洲的玉山，也訂下5大重要指標，希望規模持續成長，ROE至少平均值要達12%，營業費用率（cost income ratio）整體可維持在50%至52%，海外獲利占玉山銀行占比，即海外分行及子行（不含OBU）可提升至3成以上，手續費收入占比可達40%以上，而玉山金市值已突破4千億元，目前仍維持在4千億元以上。
玉山金也積極推動數位轉型，由超過1300位科技人才組成科技聯隊負責整體的數位發展、智能應用、資訊研發以及資安管理。玉山在數位科技的發展有目共睹，是台灣首家銀行將人工智慧深入應用於各項業務，也是首家銀行以開放的雲端原生技術、微服務架構自建核心系統。玉山近3年整體數位顧客成長逾1.5倍，目前超過77%的基金申購、97%信貸申請案件、99%外匯交易和88%證券開戶均是在數位通路上完成。
玉山在2020年8月延攬台大資訊系教授暨台大金融科技研究中心主任張智星擔任科技長，持續推動各項AI落地應用於法令遵循、顧客體驗及流程精進等各方面，也於2021年7月自美國IBM延攬全球銀行業解決方案總監唐枬擔任數位長，新任數位長唐枬擁有豐富的國際金融創新經驗，曾為超過50個國家的金融機構提供諮詢。唐枬表示，玉山的數位金融發展將對標國際級銀行，以顧客為核心，聚焦在5個A：Access 導客、Acquire 獲客、Activate活客、Adhere留客、Advocate悅客，達成Simple、Smooth、Sweet的3S顧客服務體驗。