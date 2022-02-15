高雄+0！母子檔等3例感染源仍不明　陳其邁持續追蹤篩檢

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衛生局簡任技正潘炤穎指出，案19730及案19732共匡列40人居家隔離，相關接觸者有127人；而案19733則匡列30人，相關接觸者有54人。其中案19733是老江紅茶牛奶店20多歲男員工，13日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，因機警自行就醫採檢Ct值15.5，同住5位家人採檢均為陰性。疫調指出，男員工的父親為貨車司機，因工作關係曾進出高雄港，有港區相關足跡，父親先前例行PCR採檢3次結果都是陰性，這次被匡列採檢仍是陰性，因此紅茶店員工的感染源仍待釐清。
潘炤穎強調，疫調過程針對同住5名家人採檢，初步檢驗結果均為陰性，另外，匡列職場接觸同事8人，採檢結果也都是陰性，接下來要掌握的是，互動密切親友或過年期間往來對象都會進行擴大採檢匡列，接單、送單接觸對象也不會少。
至於，案19730是50多歲女性，1月16日自中國返台，進行7+7檢疫，期中、期滿採檢都是陰性，因要回大陸工作，2月13日到院採檢，經採檢呈陽性，一採Ct值37.9，二採25.05。
同住家人部分，先生採檢陰性；兒子採檢結果陽性，Ct值14，案號為19732，研判非境外、防疫旅館感染，感染指向子傳母，目前感染源還要釐清。
根據疫調公布足跡，包含有華新牛排、鴨寮街烤鴨點心坊鳳山一號店、全聯福利中心鳳山博愛店等，市府環保局也已全面清消。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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