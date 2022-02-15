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Omicron首例死亡個案！金嗓歌友會衍生　八旬洗腎婦病逝

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明Omicron首例死亡個案病程。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明Omicron首例死亡個案病程。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-02-15 15:28:58

中央流行疫情指揮中心今（15）日表示，國內新增1例死亡個案，為一名80多本國籍女性（案18138），他是金嗓歌友會計程車司機（案17368）所載的洗腎病人，在1/10住院隔離、1/19隔離期滿採陽，CT值18.8，2月初符合解隔離條件，擔當日出現急性吸入性肺炎跟敗血症而病逝，是本波Omicron本土個案的首例死亡個案。

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國內今日新增5例本土個案、40例境外移入個案以及1例死亡個案，有關這起死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名個案的病程為一月中安排隔離，隔離期滿後採檢陰轉陽、CT值18.8，在確診之後他有曾經出現過右側肺炎情形，病徵惡化有申請使用瑞德西韋，也有接受類固醇、抗生素，住進加護病房觀察，但沒有使用呼吸器等侵入性的氧氣治療，三天後穩定就轉回普通病房。

羅一鈞說，該個案在二月初連續兩天的PCR採檢CT值都是33，符合解隔離條件，但很遺憾是在解隔離當天出現即興的吸入性肺炎跟敗血症，而他本身有冠狀動脈心臟病，也有糖尿病、腎衰竭需要洗腎等慢性病，是為多重慢性疾病患者，也是這波疫情確診年齡最大的個案，將近要90歲。

羅一鈞補充表示，個案在去年六月跟九月都分別有接種過AZ疫苗，但還沒有打第三劑。

陳時中則說明，雖然死亡第一診斷跟第二診所沒有包含新冠肺炎，但在60天內除非有特殊理由，否則專家都會將其列為新冠肺癌的死亡個案。（編輯：林莞茜）

▲桃機群聚6日晚間爆增4例本土確診，衛生局漏夜進行調查並展開擴大匡列相關接觸者進行隔離採檢作業。圖為6日對金嗓歌友會會員進行採檢情況。（圖／記者李春台翻攝）
▲桃園市衛生局日前對金嗓歌友會會員進行採檢情況。（圖／記者李春台翻攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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