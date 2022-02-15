巷仔內／侯家軍正式出征　綠營提名牽動蔡畹鎣辭官時機

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熟悉國民黨的地方人士指出，國民黨可望在新北市議員的第3選區（新莊區）提名4席，除現任新北市議會議長蔣根煌、議員蔡健棠尋求連任外，另2席則為新莊媽祖婆之稱的現任女議員黃林玲玲交棒給兒子黃聖超，加上空降的「最美背後靈」戴湘儀，盼能在該區「坐三望四」。
其中，頂著英國倫敦金士頓大學藝術市場鑑賞碩士光環的戴湘儀，早已在國民黨新莊黨部前主任李文彬的引領下拜會藍營基層，侯友宜大年初五更帶著戴湘儀向台北縣前副縣長蔡家福請益，加上是藍營該區唯一的一位女性擬參選人，可望成為該區的超級吸票機；此舉也讓資源較少的蔡健棠，選情恐較為吃力。
政壇人士分析，第4選區（三重、蘆洲區）屬於國民黨的艱困選區，目前有現任議員黃桂蘭、王威元尋求連任，另推廣基層棒球不遺餘力、被稱為「蔡董」的議員蔡明堂，2021年初就帶著兒子蔡政呈跑行程；浮出檯面有意爭取的提名新人，除蔡明堂的兒子蔡政呈外，還有高雄市前青年局首任局長林鼎超。
藍營從政同志說，面對侯友宜派嫡系的子弟兵吳訓孝參選，要提名幾席是一門學問，無論提名3席或冒險提4席，都將面臨初選的考驗；此外，以往三重區都僅當選2席，一旦該區提名過多的話，不僅對大選的選情極為不利，也讓在地經營幾十年的老將、新秀心寒，更不懂「侯友宜那麼有信心推人參選！」
黨務人士表示，第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）則相對有提名N＋1的空間，目前除前副發言人呂家愷外，還有郝龍斌子弟兵簡皇譽、前縣議員王明麗要爭取；不過，該區有現任議員的官司即將定讞，王明麗一旦遞補的話，恐只有提名5席的空間，屆時初選將是難以避免。