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巷仔內／侯家軍正式出征　綠營提名牽動蔡畹鎣辭官時機

▲新北市政府前副發言人戴湘儀、呂家愷及新北市長室前秘書吳訓孝，3人已辭官投入年底的新北市議員選戰，「侯家軍」正式的成形。（圖／呂家愷提供）
▲新北市政府前副發言人戴湘儀、呂家愷及新北市長室前秘書吳訓孝，3人已辭官投入年底的新北市議員選戰，「侯家軍」正式的成形。（圖／呂家愷提供）

記者陳志仁／特稿

2022-02-15 15:43:32

新北市政府前副發言人戴湘儀、呂家愷及新北市長室前秘書吳訓孝，3人已於14日請辭投入年底的新北市議員選戰，「侯家軍」正式成形，恐衝擊在地經營的藍營老將、新秀參政空間；部分藍營議員不滿的反問，「侯友宜我們對你不好嗎？」這將考驗侯友宜的政治智慧。

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▲「新北學姊」蔡畹鎣的聲量很高，遙遙領先該區其他有意參選的對手。（圖／蔡畹鎣提供）
▲「新北學姊」蔡畹鎣的聲量很高，遙遙領先該區其他有意參選的對手。（圖／蔡畹鎣提供）
至於蔡畹鎣原本規畫參選第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）的議員，雖然聲量很高，加上民進黨提名的策略有利藍營女將出征，但為消弭老將的反彈聲浪，侯友宜團隊深思是否建議黨部比照上屆N＋1提名的模式，保障連任的議員優先，暫緩讓蔡畹鎣辭官參選，將保留彈性、伺機而動。

熟悉國民黨的地方人士指出，國民黨可望在新北市議員的第3選區（新莊區）提名4席，除現任新北市議會議長蔣根煌、議員蔡健棠尋求連任外，另2席則為新莊媽祖婆之稱的現任女議員黃林玲玲交棒給兒子黃聖超，加上空降的「最美背後靈」戴湘儀，盼能在該區「坐三望四」。

其中，頂著英國倫敦金士頓大學藝術市場鑑賞碩士光環的戴湘儀，早已在國民黨新莊黨部前主任李文彬的引領下拜會藍營基層，侯友宜大年初五更帶著戴湘儀向台北縣前副縣長蔡家福請益，加上是藍營該區唯一的一位女性擬參選人，可望成為該區的超級吸票機；此舉也讓資源較少的蔡健棠，選情恐較為吃力。

政壇人士分析，第4選區（三重、蘆洲區）屬於國民黨的艱困選區，目前有現任議員黃桂蘭、王威元尋求連任，另推廣基層棒球不遺餘力、被稱為「蔡董」的議員蔡明堂，2021年初就帶著兒子蔡政呈跑行程；浮出檯面有意爭取的提名新人，除蔡明堂的兒子蔡政呈外，還有高雄市前青年局首任局長林鼎超。

藍營從政同志說，面對侯友宜派嫡系的子弟兵吳訓孝參選，要提名幾席是一門學問，無論提名3席或冒險提4席，都將面臨初選的考驗；此外，以往三重區都僅當選2席，一旦該區提名過多的話，不僅對大選的選情極為不利，也讓在地經營幾十年的老將、新秀心寒，更不懂「侯友宜那麼有信心推人參選！」

黨務人士表示，第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）則相對有提名N＋1的空間，目前除前副發言人呂家愷外，還有郝龍斌子弟兵簡皇譽、前縣議員王明麗要爭取；不過，該區有現任議員的官司即將定讞，王明麗一旦遞補的話，恐只有提名5席的空間，屆時初選將是難以避免。

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