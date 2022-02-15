連勝文點陳時中選台北！讓市民好好算帳 陳時中8字回應
年底縣市首長選戰將近，台北市長選舉部分，國民黨立委蔣萬安民調一直居高不下，民進黨則有衛福部長陳時中，或前交通部長林佳龍的呼聲也不斷；對此，國民黨副主席連勝文直言，「最希望陳時中出來選，趁這個機會，讓台北人好好跟他算算帳」，陳時中則認為選舉本來就是「有恩報恩、有仇報仇」的時候，簡短回應。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 15:36:10
面對北市選情，藍綠陣營都希望派出最強戰將迎戰，藍營部分蔣萬安支持度極高，綠營部分陳時中、林佳龍的呼聲也不低，面對民進黨潛在人選，連勝文直言，「自己最希望陳時中出來選」。
連勝文痛批陳時中，全球疫情延燒2年，機場跟港口是最重要的第一線，還是出現出多紕漏，導致隔離的人住進防疫旅館被感染，觀光、零售、餐飲業者也都叫苦連天，所以他最好出來選台北市長，「台北市民都想好好跟他算帳」。
陳時中從未正面透露是否將參選台北市長，對於連勝文的質疑，陳時中在疫情記者會中表示，選舉本來就是「有恩報恩、有仇報仇」的時候，簡短回應。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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