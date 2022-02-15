巷仔內／烏克蘭真出事誰幫？歐洲政府與人民的共同習題

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戰爭最常造成的就是人民流離失所，因而導致難民危機，有些歐洲國家已經在推演烏克蘭可能爆發的難民潮。與烏克蘭接壤的歐盟成員國波蘭、斯洛伐克、匈牙利紛紛表態，其中關係最為密切的波蘭，它的內政部正副部長卡明斯基（Mariusz Kamiński）和瓦斯基（Maciej Wasik）近日都表示，不會拒絕幫助烏克蘭人民在波蘭境內尋找避風港，畢竟波蘭本來就有很多烏克蘭人在當地生活、工作，融入社會應該不成問題。
相較於波蘭的友善，匈牙利右翼民粹主義總理歐爾班（Viktor Orban）則在上週六的談話中警告，如果俄羅斯入侵，烏克蘭難民將湧入鄰國；身為各種移民、特別是難民政策的堅定反對者，歐爾班直言，避開戰爭才符合匈牙利的最佳利益，因為這樣才能避免難民潮以及經濟震盪。
去年，東歐國家剛遭遇一波由白俄羅斯獨裁總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）鼓吹的難民潮，數千名來自中東的難民透過白俄直闖歐盟，從而在波蘭引發政治和人道主義危機。當時，波蘭邊防人員還能將他們拒於門外或送回白俄羅斯，儘管人權組織聲稱這侵犯了難民申請庇護的權利；然而，烏克蘭危機是不一樣的狀況，烏克蘭人有權免簽證進入歐盟，加上又與歐盟接壤，這意味著當局將無法聲稱，來自烏克蘭的難民理應到「其他地方」尋求庇護。
還有一點也該考慮的是，各別國家應對難民危機的經驗和量能是否足夠。畢竟數月前白俄煽動中東難民湧入東歐，人數還不算太多，而當時波蘭在歐盟的全力支持下，甚至也無法妥善處理這種情況，若烏克蘭局勢真的朝最壞方向發展，到時產生的難民人數之多，肯定超出波蘭能應付的範圍。
二、烏克蘭危機之於歐洲人民：3個關鍵思想
儘管難民問題相當棘手，會讓烏克蘭問題更複雜，也更難統一各國意見分歧，但歐洲人究竟如何看待這場危機，也許可在3個關鍵思想上找到團結點。首先，多數歐洲人相信俄羅斯可能會再次入侵烏克蘭；第2，這不僅是烏克蘭的問題，也是整個歐洲安全的問題；第3，人民會希望歐洲對危機做出反應，大多數人都支持北約（北大西洋公約組織，NATO）和歐盟（EU）有所作為。
根據國際知名智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations, ECFR）今年1月下旬進行的泛歐民意調查，超過一半受訪的歐洲人都同意，俄羅斯對烏克蘭做的事，在各個領域都對歐洲整體構成安全威脅。
與2014年克里米亞危機爆發時不同，這次歐洲人偏向將烏克蘭衝突視為一場「歐洲的危機」，而所謂的歐洲戰爭不再那麼遙不可及，將和平視為理所當然的陳腔濫調也已非事實的全貌，從而促進歐洲人在地緣政治上的覺醒，並關注政府能否規劃好各種突發事件，以減輕老百姓的衝擊與負擔。
三、問題該由「誰」去解決
這場危機考驗歐洲人捍衛歐洲安全秩序的意願，而自己的國家是否應挺身幫助烏克蘭，還是交由國際組織去解決，歐洲人的看法也有所不同。
雖然大多數歐洲人認同應該保衛烏克蘭，但對於如何做到這一點則存在分歧。有趣的是，多數歐洲人民都認為，北約和歐盟都該對俄羅斯的侵略有所回應，而不是只有自己的國家要做；在波蘭、德國、羅馬尼亞等地，對於北約的信任度可能比歐盟要高些，而法國、瑞典和芬蘭則較偏向歐盟。
在烏克蘭危機的處理上，多數歐洲人民的反應，可能意味著保衛烏克蘭就等於是保衛冷戰後的歐洲安全秩序，而不僅僅只是在俄羅斯和烏克蘭之間選邊站而已，故希望北約和歐盟都採取行動。
四、結語
在這次的烏克蘭危機中，大多是由歐盟、北約、美國，輪流向俄羅斯喊話，這主要是因烏克蘭位於歐盟與獨立國協的交界處，對於以美國為首的西方陣營來說，處於和俄羅斯對抗的前線；但要想妥善因應，歐洲必須展現出更多團結，而不是分裂，否則只會讓俄羅斯更覺得歐洲並沒有足夠的話語權。
不可否認的是，這次的烏俄危機來的特別不合時宜，英國首相強生（Boris Johnson）深陷政治醜聞、法國政府即將舉行總統大選、德國則是新政府上任，難免在與俄羅斯磋商一事上需要多依賴美國一點，但這並不代表就應該將烏俄外交議題「外包」給美國，更重要的是歐洲必須形成統一戰線，否則這些磋商對美國、對俄羅斯都不會產生太大影響，還可能導致危機無論是解決還是升級，都將透過美俄的管道進行。
歐洲固然在經濟、文化、政治上都不可小覷，但在地緣政治競爭日益激烈的世界，美國更需要的是強大的合作夥伴，如此才能專注於中國和印太地區的挑戰，若歐洲的主權、話語權都能更強大，於自己、於美國才能更無後顧之憂。