年節後鳳梨釋迦二度滯銷　林佳龍率「台灣正青」認購

台東鳳梨釋迦受中國打壓嚴重滯銷，年前各單位雖協助認捐，年後仍供需失調，前交通部長林佳龍今率黨內「台灣正青」聯合陣線議員參選人，認購台東縣卑南鄉生產的鳳梨釋迦，捐贈給台中市社福團體，期能拋磚引玉，幫優質的台灣水果渡過危機。
記者顏幸如/台中報導
2022-02-15 15:42:27｜2022-02-15 15:43:11
林佳龍說，鳳梨釋迦盛產期是12月到3月，以往每年產量2.2萬噸，就有2萬噸外銷到中國，很多台灣人因此不熟悉這種水果。但受中國用水果統戰台灣的影響，鳳梨釋迦暫時斷了外銷路，年前各界發起認購行動，雖然消減部份壓力，但「在欉」果實不斷成熟，農民面對二度滯銷束手無策。
林佳龍說，「台灣正青」成員接到卑南鄉長許文獻的求助訊息，在群組討論能幫果農什麼忙，最後決定發動認購，和社福團體分享台灣的好水果。他說台灣水果世界聞名，自己對品質與品牌有信心，這次拋磚引玉，盼大家一起為農民發聲認購，將訂購量衝到1千箱，未來希望能轉移多元市場，讓鳳梨釋迦在國內市場受到大家喜愛。
「台灣正青」今（15日）認購200箱、每箱700元，捐給台中市愛心家園等7大社福團體。天沒亮就從台東押車到台中的許文獻說，台灣的鳳梨釋迦有6成來自卑南鄉，年節後送禮需求少，鳳梨釋迦產銷嚴重失調，很感謝林佳龍二話不說，帶領「台灣正青」帶頭認購，期盼大家一人一箱，幫助農民度過難關。