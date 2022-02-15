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臉書不再是老大哥？受蘋果政策影響　失去市場主宰力　

▲臉書母公司自去年10月更名為「Meta」後，卻因為元宇宙燒錢、廣告收益銳減等財報不佳，導致股價大跌。（圖／美聯社／達志影像）
▲臉書母公司自去年10月更名為「Meta」後，卻因為元宇宙燒錢、廣告收益銳減等財報不佳，導致股價大跌。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-15 16:08:17

臉書母公司自去年10月更名為「Meta」，展現出進軍元宇宙的決心，但財報不佳等利空消息不斷，不僅股價連連暴跌，市值跌破6000億美元，創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）財富也跟著大縮水，而根據分析臉書公司之所以走到這個地步理由可能有三，包含蘋果（Apple）改變社群媒體廣告業務的政策、臉書品牌不再主宰市場與美國政府對大型科技公司的監管。

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綜合媒體報導，臉書母公司Meta自2月2日股價以323美元作收，美股收盤之後，Meta也公布了更名後首份財報，結果面臨股價跳水，創下了該股有史以來的最大跌幅，目前市值約為5993億美元（約台幣16兆6644億元），消息震驚市場也跌破投資人眼鏡，外界更估計臉書公司2022年首季照樣前景黯淡。

▲臉書宣布改名為「Meta」，商標也隨之更換。（圖／美聯社／達志影像）
▲臉書宣布改名為「Meta」一方面是打算進軍元宇宙市場，一方面則為了甩開假新聞、負面評論等社群爭議。（圖／美聯社／達志影像）
Meta原先與蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet等公司躋身全美市值最高的5家公司，但隨著社群平台競爭愈演愈烈，加上散播假新聞與不實資訊、遭爆散播仇恨言論等爭議，去年第四季臉書的全球用戶平均流失100萬戶，連《華爾街日報》都將臉書定位為過時的「傳統社群平台」，可見在市場逐漸飽和的這塊領域當中，臉書正在被淘汰；不過祖克伯對此則強調為了扭轉頹勢，臉書正在大力投資TikTok的競爭對手Reels，試圖挽回「老社群」所流失的年輕用戶。

此外，由於過去蘋果（Apple）大量控制著iPhone用戶，其保護個人隱私與資訊能力也多被使用者質疑，自從2021年4月起，蘋果規定當APP被安裝後，iPhone會跳出通知詢問使用者是否願意被追蹤，這項縮限應用程式取得用戶資訊的新政策，嚴重衝擊了包含臉書、Instagram、YouTube等平台的廣告收入，Meta財務長也坦言這項規定將影響企業主投放廣告的意願，預估Meta今年營收將至少損失100億美元。

▲（圖／翻攝自蘋果秋季發表會）
▲蘋果新政策導致臉書、Snap、Pinterset等平台廣告收益受影響。（圖／翻攝自蘋果秋季發表會）
不僅外在因素影響臉書母公司的成長，打算進軍元宇宙的政策也出現了明顯的營收虧損，包含旗下元宇宙戰略部門「Facebook Reality Labs」（FRL）、AR/VR軟硬體開發，在2021年就燒了公司100億美元，想要轉型成功還有一段漫長的艱困期，但也有外媒指出，Meta市值跌破6000億美元，正好是美國眾議院針對大型科技公司的競爭法案中所制定的門檻，包括蘋果、亞馬遜、微軟等科技公司都可能是約束監管對象。若市值持續低於門檻，將有機會避免被法規約束，藉此逃過審查。

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