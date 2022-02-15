柯P兒子網購遭騙15萬！警逮7嫌最小僅12歲 1人輕生亡
台北市長柯文哲兒子在去年底，在網路買書竟遭詐騙，被騙走15萬9000餘元，報案後警方循線追查，分別新北、苗栗逮捕2批車手，其中年紀最小僅12歲，其中1名胡姓男子不明原因，竟然在台中老家輕生亡；台北地檢署今（15）日將涉案的林姓、孫姓、陳姓等3名車手，依詐欺罪起訴，2名少年則移送少年法庭審理。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 16:10:49
去年柯文哲兒子在網路書局買書，疑似個資外洩，接獲詐騙集團來電，聲稱購書未完成交易，要求操作ATM才能退款，柯男不疑有他，依照詐騙集團電話上的指示，跑到銀行、便利超商提款機，以現金匯款到不同帳戶，最後居然遭騙15萬9千多元，才驚覺有異，發現受騙。
北市大安分局受理報案後，從相關金流溯源追查，發現林姓、孫姓、陳姓等3名車手，在柯男匯款後，就接到指示，搭白牌車到苗栗後龍找ATM領錢，胡姓男子則和2名未成年同夥到新北市的蘆洲領錢，共提領出約4萬元。
警方在一週內就逮捕涉案人等，包含白牌車司機共7名車手，在蘆洲領錢的胡男獲得交保後，就被發現在台中山區上吊身亡，全案僅陳姓、林姓、孫姓3車手遭起訴，另2名未成年同夥移送少年法庭。（編輯：孫唯容）
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