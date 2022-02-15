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虎年美股呈「慢牛行情」　關注4大領域受惠或避險

▲虎年美股如何掌握？有法人指出，經濟轉強、升息、通膨三大因素交織虎年，預期美股呈「慢牛行情」，在基期高以及烏俄緊張的情勢下，目前市場情緒偏向謹慎，投資佈局建議回歸基本面。（圖／美聯社／達志影像）
▲虎年美股如何掌握？有法人指出，經濟轉強、升息、通膨三大因素交織虎年，預期美股呈「慢牛行情」，在基期高以及烏俄緊張的情勢下，目前市場情緒偏向謹慎，投資佈局建議回歸基本面。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎/台北報導

2022-02-15 16:18:46

虎年美股如何掌握？有法人指出，經濟轉強、升息、通膨三大因素交織虎年，預期美股呈「慢牛行情」，在基期高以及烏俄緊張的情勢下，目前市場情緒偏向謹慎，投資佈局建議回歸基本面，關注表現強勢凌駕大盤的產業，如能源、金融和房地產可望隨經濟復甦表現；此外、晶片市場持續供不應求，相關半導體設備與製造商也可望受惠；醫療類股或黃金則可以做為適度避險的選擇。

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農曆新年期間，美股在國際重磅消息環繞依然上漲，道瓊、納斯達克、S&P 500三大指數一掃元月連跌4周的陰霾，永豐金證券策略分析師陳泓睿分析，美股1月股市下跌主因包括：過去三年大漲翻倍；Fed加速緊縮貨幣政策、殖利率攀升；部分企業獲利不如預期；烏俄緊張升級；惟近期公布的非農就業與GDP等數據顯示樂觀，經濟表現仍然強勁。

美國去年全年和第四季GDP增速寫下近40年以來最快增速；就業市場非農數據表現亮眼，初次請領失業金人數低於市場預期，尤其在休閒旅遊、服務、運輸等領域大幅改善，顯示疫情影響逐漸緩和，呼應聯準會對於美國經濟有信心、就業強勁的看法。

非農1月平均時薪較去年同期大漲5.68%，薪資所帶來的通膨壓力使市場預期升息勢在必行，3月升息2碼的預期機率上升，陳泓睿指出，升息的不確定性消除，加上疫情、經濟成長與通膨皆已觸頂，市場反而迎來安寧，虎年美股雖然不易重演去年隨手都有10-20%的漲幅，但依舊看好今年會是慢牛行情。

陳泓睿提醒，今年投資難度上升，升息腳步接近殖利率攀升，市場流動性將逐步緊縮，預料第一次升息前波動加劇，3月的FOMC會議是關注重點，今年無低基期優勢，「隨波逐流、擇優布局」是虎年美股投資原則。

在佈局上，檢視去年至今表現超越大盤，或今年以來相對強勢的產業區塊，如能源、金融兩大產業，金融股是升息受惠股華爾街一致推崇，能源與大宗商品也將繼續受惠於通膨、能源轉型、地緣政治風險與經濟復甦；此外、晶片市場持續供不應求，相關半導體設備與製造商也可望受惠；想適度避險的投資人可考慮布局醫療類股或黃金。

在標的選擇，建議回歸基本面從財報找機會，根據 FactSet 統計，目前S&P 500 指數中已有56%成分股公布財報，其中 76% EPS及77%營收優於預期，可從中擇優找尋大型、長期獲利具成長性、可抗通膨的價值股。操作上隨市場波動靈活操作，逢高部分賣出、逢低少量布局。若是比較保守的投資人，則可投資ETF或是基金。


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