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三立海董林崑海辭世　湧言會要角、陳其邁赴靈堂弔唁

▲林崑海靈堂已佈置完成，他的子女跪拜進行法事。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.02.15）
▲林崑海靈堂已佈置完成，他的子女跪拜進行法事。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.02.15）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-02-15 16:27:46｜2022-02-15 16:30:00

三立媒體集團董事長、人稱「海董」的林崑海人生謝幕，已於昨（15）日晚間10點28分病逝於高雄榮總，享壽70歲，家屬、子孫等都陪同在側，安詳離世，走完人生最後一程，湧言會在高雄的代表人物，民進黨高雄市黨部主委，湧言會代表立法委員趙天麟、王定宇、林楚茵、新北市議員何博文，還有高雄市長陳其邁也在今天下午前往靈堂弔唁向家屬致意。

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▲王定宇接受訪問時說，林崑海的離世就像是第二次失去了父親。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.02.15）
▲王定宇接受訪問時說，林崑海的離世就像是第二次失去了父親。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.02.15）
王定宇表示，林昆海董事長離開我們，對國家來講，失去了一個熱愛台灣本土的企業家，對於湧言會來講，失去一個長期提攜我們、長期給我們意見、栽培我們的好長輩，每一個人跟他都有很深厚的感情，對於自己來說，因為父親很早就離世，這就像第二次失去了父親，相信家屬會更加難受，所以第一時間湧言會的相關成員趕緊到場，陪董事長夫人和家屬、盡最大的力量安慰，也會把為這片土地奉獻的心情更茁壯更團結，並感謝各界對於林崑海董事長的不論是企業，還是家屬的關心，這段時間希望大家能一起，讓家屬可以得到安慰。

▲林崑海妻子張秀在弟弟張榮華攙扶下離開靈堂。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.02.15）
▲林崑海妻子張秀在弟弟張榮華攙扶下離開靈堂。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.02.15）
除了湧言會要角，今天還有包括立委賴瑞隆、邱議瑩、李昆澤、管碧玲、劉世芳，民進黨團總召鄭光峰、議員陳善慧、黃文益、張漢忠、康裕成、邱俊憲，以及前高雄市議會副議長蔡昌達、警政署副署長劉柏良、年代集團董事長練台生都到場弔唁，高雄市長陳其邁在下午三點多則由三立總經理張榮華引領進場，面對媒體詢問「要不要談一下海董」陳其邁僅表示謝謝大家關心，現場還有包括行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津、秘書長李孟諺、桃園市長鄭文燦、台北市議員梁文傑、文化部長李永得的花籃都送到場致意。

▲高雄市長陳其邁到場弔唁。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.02.15）
▲高雄市長陳其邁到場弔唁。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.02.15）
▲政界送到林崑海靈堂的花籃。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.02.15）
▲政界送到林崑海靈堂的花籃。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.02.15）

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