HBL／永仁退普門收8連勝 張聿敏場均雙十：挑戰的一年
「去年是改變的一年，今年是挑戰的一年！」永仁高中高三中鋒張聿敏今(15)日抓下全場次高19分14籃板，率隊以78:60擊敗普門中學，收下8連勝，為連6年4強目標注入強心針，「最後一年希望留下什麼，證明我曾在HBL舞台上。」張聿敏目標籃板后。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-15 16:32:09
永仁上屆冠軍戰敗給淡水商工收下亞軍，本屆從預賽打起，和上屆冠軍分在不同組，永仁預賽豪取5連勝，以不敗之身挺進8強複賽。8強複賽前2戰力退南湖高中、南山高中。
今天對面普門，上半場永仁就拉開18分領先，不過易籃後一度遭遇亂流，好在迅速調整到位，守住8連勝，高一「大物新人」邱敬恩砍下20分10籃板，連3場得分至少20分，張聿敏貢獻次高19分。
邱敬恩季前和主控傅韻臻因違反隊規，遭教頭時超傑移出正選名單，近2個月沒團練，直到預賽前2周才因隊友受傷回到陣中，時超傑透露，2人回歸後都相當珍惜且展現積極心，甚是欣慰，也讓永仁戰力大提升。
身為學姊的張聿敏穩定發揮，本季8場出賽，場均「雙十」16.5分、15.6籃板，另有場均4.1助攻，「過去6年覺得自己錯過蠻多的，沒有入選過國手，希望最後一年證明自己，挑戰不可能，挑戰自己想要的籃板后。」