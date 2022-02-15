新北＋2 衛生局：足跡遍及新莊全聯、康是美及樹林超商
新北市今（15）日新增2例本土的個案，而這2例都是嘉聯益電子廠自主健康管理的員工，入廠前採檢陽性；此外，衛生局也公布2人的足跡，包括新莊區民安西路的全聯福利中心、康是美，及樹林區中山路三段的7-ELEVEN。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-15 16:42:31
新北市政府指出，案19794（男性，30多歲）、19795（女性、20多歲）為夫妻，居住新莊區，其中案19794接種1劑疫苗，案19795未接種疫苗，2人皆為嘉聯益電子廠的員工；2月9日該廠1名移工（案19430）因出現症狀就醫採檢確診；衛生局接獲通報，立即針對該廠區及宿舍員工擴大採檢，而2人2月9日採檢PCR均為陰性，並根據疫調進行自主健康管理。
新北市政府說，2月14日入廠前全數企業快篩，發現妻（案19795）快篩呈現陽性，衛生局立即安排夫妻2人一併前往醫院採檢，PCR皆為陽性，而妻的CT值26，夫CT值37.23，目前收治專責病房隔離治療；同時2個案追加匡列接觸者72人、居家隔離72人，均已安排採檢，並將安排全部的員工二度採檢PCR。
新北市政府表示，中央流行疫情指揮中心已於2月12日公布，嘉聯益電子廠的病毒基因定序，與桃機、西堤、亞旭相同，代表屬同一傳播鏈；衛生局也公布2人的足跡，包括新莊區民安西路的全聯福利中心、康是美，及樹林區中山路三段的7-ELEVEN。
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